«Влияют на работу сердца»: диетолог рассказала о пользе и вреде семян подсолнечника

Полезные свойства
По словам диетолога, семечки — традиционный продукт в нашем регионе. Их часто добавляют в различные хлебобулочные изделия, потому что они богаты питательными веществами.
— В большом количестве семена подсолнечника содержат витамин Е, витамины группы В1 и В6. Продукт также является источником минералов: магния, селена и фосфора. Помимо этого, семечки богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от свободных радикалов и старения, — заявила Русакова.
Но одним из самых важных свойств семечек является укрепление сердечно-сосудистой системы, рассказала эксперт.
— Этот процесс зависит от полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в семенах подсолнечника. С их помощью в крови уменьшается процент плохого холестерина, что положительно влияет на работу сердца и качество сосудистой системы, — дополнила диетолог.
Вред
Однако, несмотря на огромное количество полезных компонентов, избыточное количество семечек в рационе приводит к лишнему весу и нарушает артериальное давление, предупредила Русакова.
— Любые семена, как и орехи, являются калорийным продуктом, что может стать причиной избыточной массы тела. Также жареные семена с добавлением соли могут негативно влиять на артериальное давление и на общее состояние, потому что задерживают жидкость в организме, — пояснила диетолог.
Поэтому следует употреблять семена подсолнечника в умеренных количествах и желательно без добавления соли, рекомендовала специалист.