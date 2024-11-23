«Влияют на работу сердца»: диетолог рассказала о пользе и вреде семян подсолнечника

— Любые семена, как и орехи, являются калорийным продуктом, что может стать причиной избыточной массы тела. Также жареные семена с добавлением соли могут негативно влиять на артериальное давление и на общее состояние, потому что задерживают жидкость в организме, — пояснила диетолог.