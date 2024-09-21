Ген — наименьшая единица наследственного материала, которая передается детям от родителей и определяет внешний вид, физические качества, состояние здоровья человека, его темперамент.
Гены человека влияют на некоторые черты его характера, внешние и физические характеристики. Интеллект не передается по наследству, однако ребенок может повторить склад ума одного из родителей: проявлять склонность к творческому или, наоборот, аналитическому мышлению.
По геному человека можно составить идеальную для него диету: исключить продукты, к которым есть непереносимость, добавить в рацион недостающие микроэлементы и витамины. ДНК-тест также покажет предрасположенность к занятиям каким-либо спортом. Например, у кого-то на генетическом уровне видно, что человек может достигнуть хороших результатов в художественной гимнастике или плавании.
Влияют ли гены на продолжительность жизни?
Нет, не влияют. В разных странах мира проводились исследования с участием долгожителей. Ученые пытались найти какие-то особенности в их геноме, но обнаружить ген, отвечающий за продолжительность жизни, пока никому не удалось.
Однако генетические заболевания могут сокращать количество прожитых лет. Например, склонность к болезням, связанным с нарушением обмена веществ, часто передается по наследству и сильно влияет на продолжительность жизни: каждая лишняя единица в индексе массы тела сокращает срок жизни человека на 7 месяцев.
Какие факторы увеличивают продолжительность жизни?
Принято считать, что секреты долголетия кроются в сбалансированном питании, активной физической и умственной деятельности, стрессоустойчивости, хорошем отдыхе и полноценном сне.
Научные исследования, проводимые европейскими странами, также доказывают, что дольше живут люди, у которых есть дети и супруги. Все дело в заботе: в браке люди чувствуют надежную опору, за счет чего снижается уровень тревожности и стресса. Когда ребенок вырастает, он также помогает родителям, делая их жизнь комфортнее.
Исследование доказывает, что на продолжительность жизни может влиять также и хорошее образование. Это связано с тем, что профессионалы своего дела лучше устроены в жизни: они имеют больше возможностей правильно питаться, хорошо отдыхать и следить за своим здоровьем.
В сфере питания ученые также делают неожиданные открытия. Например, выяснили, что те, кто употребляет перец чили, в среднем живут на 13% дольше. В этой приправе содержится капсаицин — органическое вещество, которое препятствует ожирению и, как результат, уменьшает риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.
А черный перец богат противовоспалительными веществами, подавляет воспаление в организме и защищает клетки от мутаций, сокращает риск развития рака кишечника, деменции и артрита.
Куркума также обладает выраженным антиоксидантным действием. В лабораторных условиях доказано, что куркумин подавляет развитие онкологических заболеваний и продляет жизнь.