Влияют ли гены на продолжительность жизни?

Научные исследования, проводимые европейскими странами, также доказывают, что дольше живут люди, у которых есть дети и супруги. Все дело в заботе: в браке люди чувствуют надежную опору, за счет чего снижается уровень тревожности и стресса. Когда ребенок вырастает, он также помогает родителям, делая их жизнь комфортнее.