Влияет на все органы. Мясников рассказал, чем опасно высокое железо

«В организме нет особых путей выведения железа. Да, оно немножко выводится с потом, мочой, калом, отшелушивается с эпителием кожи. Но практически все железо, что поступает в организм, накапливается. Регулирует его пептид, у каждого десятого есть предрасположенность к изменению этого пептида. Он начинает накапливать существенно больше железа, чем надо в норме», — пояснил врач.