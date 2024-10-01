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Влияет на все органы. Мясников рассказал, чем опасно высокое железо

Обычно железо волнует многих с точки зрения его дефицита. Но переизбыток тоже очень плох. Причем нередко его не сразу замечают.

Источник: © РИА Новости

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о железе, точнее, сконцентрировался на его переизбытке. Про анемию, отметил врач, и так все всё знают.

«У всех есть серьезная угроза болезни печени, именно генетически обусловленная, через накопление железа. Сначала берут ферменты печени — они повышены, следующим шагом проверяют вирусные гепатиты, если и их нет, смотрят на неалкогольный стеатогепатоз, а затем уже проверяют ферритин», — отметил Мясников.

Это связано с тем, что каждый десятый имеет генную мутацию, которая нарушает накопление железа, увеличивая его уровень. И об этом многие даже не знают.

«В организме нет особых путей выведения железа. Да, оно немножко выводится с потом, мочой, калом, отшелушивается с эпителием кожи. Но практически все железо, что поступает в организм, накапливается. Регулирует его пептид, у каждого десятого есть предрасположенность к изменению этого пептида. Он начинает накапливать существенно больше железа, чем надо в норме», — пояснил врач.

Это накопленное железо начинает проявлять себя у мужчин в возрасте 40−45 лет, а у женщин из-за наличия регулярных кровотечений — к 50 годам.

«Если железо не выводится десятилетиями и накапливается, оно начинает пропитывать разные органы — печень, поджелудочную железу, приводя к диабету, сердце, становясь причиной сердечной недостаточности, тестикулы, приводя к импотенции», — рассказал Мясников. Клинически может проявляться широким спектром симптомов.

Лечение тут одно — кровопускание. Эти люди, пояснил врач, становятся идеальными донорами. Но есть случаи, когда повышенный ферритин не является следствием повышенного железа. «Такое бывает при ожирении, диабете, нарушении иммунных процессов, при болезни печени», — отметил медик.

Поэтому стоит проверить уровень ферритина заранее, чтобы в случае его отклонения от нормы вовремя пройти консультацию и найти подходящие варианты его коррекции.

При подготовке материала использованы следующие источники: О самом главном.