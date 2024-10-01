Влияет ли непрерывность трудового стажа на размер пенсии

После 1 января 2022 года на смену непрерывному трудовому стажу при расчете пенсий пришел так называемый «страховой стаж», то есть общее количество времени, в течение которого за сотрудника платятся страховые взносы. При этом неважно, трудился человек на одной работе или менял работодателей, объяснила собеседница.