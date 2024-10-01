Влияет ли непрерывность трудового стажа на размер пенсии

Если раньше для размера пенсии важна была именно непрерывность трудового стажа, то теперь подход изменился, рассказала aif.ru профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.
«Вопрос о непрерывности трудового стажа особенно остро стоял в СССР — таким способом боролись с текучестью кадров, — сообщила экономист. — Именно от продолжительности непрерывного стажа зависели не только пенсии, но и размер пособий по временной нетрудоспособности граждан. Сегодня юридическое значение непрерывный трудовой стаж имеет только для назначения пособий по временной нетрудоспособности».
После 1 января 2022 года на смену непрерывному трудовому стажу при расчете пенсий пришел так называемый «страховой стаж», то есть общее количество времени, в течение которого за сотрудника платятся страховые взносы. При этом неважно, трудился человек на одной работе или менял работодателей, объяснила собеседница.
«Основное условие — за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы, — добавила Проданова. — Таким образом, в основе расчета размера пенсии лежат только общая продолжительность страхового стажа и нестраховых периодов — уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву».