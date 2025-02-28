Власти задумались над созданием профилей людей до 35 лет

Дмитрий Григоренко отдельно подчеркнул, что создание такого профиля не будет обязательным. «У нас ни один сервис или услуга не существуют в цифровом виде без альтернативы», — указал он. По словам вице-премьера, в детских садах и школах сейчас многое оцифровывается. «Начиная от контента и заканчивая профилем учащегося. Мы сейчас пытаемся объединить в одну точку этот профиль учащегося с его индивидуальными особенностями: [когда] вошел, вышел, какие предметы [посещал], электронный дневник, чтобы понимать, кого и чему мы учим в школах, насколько должны корректировать то, чему мы учим. Исторически сложилось, что школы у нас не только образовательные, но и воспитательные учреждения. Цифровизация дает на первом этапе увидеть, что происходит, чтобы не получалось, что в разных школах учат разному. Я не говорю о том, что все должны быть единообразными, но должна быть какая-то рамка, внутри которой все это будет работать», — рассказал Григоренко. Он также отметил, что власти анализируют экономику, потребности, делают прогноз по специальностям, которые будут востребованы в следующие годы в разных отраслях, но в вузах на бюджетных местах часто учатся те, кто потом не работает по профессии. «Это непопадание не только человека, но и государства в том, кого и чему мы учили, а главное, зачем. Для того чтобы с этим разобраться и исправить, нужны данные», — резюмировал Григоренко.