Власти Южной Кореи компенсируют фермерам $75 млн за отказ от мяса собак

«Фермеры также могут получить до 600 тыс. вон ($452) за каждую сданную собаку, и власти постараются устроить как можно больше этих животных в приюты. Хотя многие опасаются, что оставшиеся собаки могут быть подвергнуты эвтаназии, а многие из них в течение следующих трех лет могут быть переработаны для употребления в пищу, я могу с уверенностью сказать, что это не входит в наши планы», — цитирует издание заместителя министра сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития сраны Пака Бом Су.