Власти Южной Кореи компенсируют фермерам $75 млн за отказ от мяса собак

«Фермеры также могут получить до 600 тыс. вон ($452) за каждую сданную собаку, и власти постараются устроить как можно больше этих животных в приюты. Хотя многие опасаются, что оставшиеся собаки могут быть подвергнуты эвтаназии, а многие из них в течение следующих трех лет могут быть переработаны для употребления в пищу, я могу с уверенностью сказать, что это не входит в наши планы», — цитирует издание заместителя министра сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития сраны Пака Бом Су.
Как указало агентство, всего в Южной Корее насчитывается более 1,5 тыс. ферм по разведению собак и более 200 скотобоен, при этом найти собачье мясо в меню можно в примерно 2,3 тыс. ресторанов республики. 9 января парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете на разведение и убой собак в целях употребления их мяса в пищу.
Употребление собачьего мяса когда-то считалось способом улучшить выносливость во время влажного корейского лета, но эта практика стала редкостью, поскольку все больше корейцев рассматривают собак как домашних животных, а критика употребления собак в пищу все больше начала возрастать.
Как сообщает Reuters, в январе парламент принял законопроект о запрете на употребление и продажу собачьего мяса. Законопроект также запрещает распространение собачьего мяса и продуктов питания из него в коммерческих целях. С 2027 года за убой собаки в целях получения ее мяса может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($22,8 тыс.).