Власти Таиланда вводят 60-дневный безвизовый режим для россиян

После вступления в силу правительственного указа россияне смогут продолжать пользоваться правом безвизового пребывания в Таиланде в течение этого срока. Кроме того, по информации министерства внутренних дел, эти визовые послабления будут распространяться на граждан Китая, Индии, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, США, Казахстана, Узбекистана и других стран.