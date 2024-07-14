Власти Таиланда вводят 60-дневный безвизовый режим для россиян

Премьер Таиланда Сеттха Тхависин 15 июля подпишет постановление о 60-дневном безвизовом режиме для граждан России, сообщила правительственная пресс-служба.
Согласно этому режиму, граждане 93 стран смогут находиться в Таиланде без визы в течение 60 дней. Правительство Таиланда стремится поддерживать и развивать мягкую силу страны, привлекая туристов.
Согласно межправительственному соглашению между Россией и Таиландом, срок безвизового пребывания составляет 30 дней. Однако таиландские власти регулярно разрешают туристам из России находиться в стране дольше этого срока.
С 1 мая 2023 года для граждан России действует безвизовый режим продолжительностью 60 дней с возможностью платного продления ещё на 30 дней. Эта мера была принята 23 апреля и будет действовать до 31 июля.
После вступления в силу правительственного указа россияне смогут продолжать пользоваться правом безвизового пребывания в Таиланде в течение этого срока. Кроме того, по информации министерства внутренних дел, эти визовые послабления будут распространяться на граждан Китая, Индии, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, США, Казахстана, Узбекистана и других стран.
По официальным данным, с начала текущего года Таиланд посетили 940 тыс. российских граждан. Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком.
Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что власти страны могут отменить визы для жителей 20 стран, включая Россию, до октября 2024 года.