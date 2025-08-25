Власти Таиланда раздадут туристам бесплатные авиабилеты на ₽2 млрд

По данным statista.com, в 2019 году, до пандемии, Таиланд посетило рекордное количество туристов — почти 40 миллионов человек. После провала в 2020-м и особенно в 2021-м в туристической отрасли страны обозначился устойчивый рост: в 2022 году в Таиланд приехало отдыхать уже свыше 11 миллионов туристов, в 2023-м их число превысило 28 миллионов, а в 2024-м достигло 35,5 миллионов человек.