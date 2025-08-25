Власти Таиланда раздадут туристам бесплатные авиабилеты на ₽2 млрд

Министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тьентхонг планирует запросить у кабинета министров страны 700 миллионов тайских батов (почти два миллиарда рублей) на инициативу по предоставлению иностранным туристам бесплатных авиабилетов на внутренние рейсы, сообщает nationthailand.com.
Ожидается, что эта программа побудит не менее 200 тысяч туристов исследовать места, расположенные за пределами крупных туристических центров Таиланда, с особым акцентом на города, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кому и когда дадут бесплатные билеты на тайские курорты
Программа будет действовать с сентября по ноябрь 2025 года, и в ней будут участвовать шесть тайских авиакомпаний — Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Airways International (THAI), Thai Lion Air и Thai VietJet. Иностранные туристы, любым способом купившие стандартные авиабилеты в Таиланд на международные рейсы этих авиакомпаний, получат бесплатные билеты туда и обратно на внутренние рейсы, а также право провоза багажа весом 20 килограммов.
Каждый путешественник будет иметь право на два внутренних авиабилета (один туда и один обратно) или же, в зависимости от своих планов, он сможет выбрать билет в один конец.
Эта инициатива согласуется с уже действующей акцией по развитию внутреннего туризма «Путешествия по Таиланду за полцены». По словам Соравонга Тьентхонга, бронирование жилья в крупных туристических городах страны уже достигло своего максимума, в то время как в городах второстепенного значения остаются свободными свыше 54 тысяч номеров. Как ожидается, к сентябрю они будут полностью заполнены.
Сколько туристов посещает Таиланд каждый год
Акции по привлечению иностранных туристов и перераспределению их потоков проводятся в Таиланде на фоне снижения прогноза Банка страны по численности зарубежных гостей в 2025 году — с 37,5 миллиона до 35 миллионов, сообщает Reuters. А по данным Министерства туризма Таиланда, число иностранных туристов в стране с 1 января по 29 июня этого года сократилось на 4,56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным statista.com, в 2019 году, до пандемии, Таиланд посетило рекордное количество туристов — почти 40 миллионов человек. После провала в 2020-м и особенно в 2021-м в туристической отрасли страны обозначился устойчивый рост: в 2022 году в Таиланд приехало отдыхать уже свыше 11 миллионов туристов, в 2023-м их число превысило 28 миллионов, а в 2024-м достигло 35,5 миллионов человек.
В связи с этим бесплатные билеты выглядят скорее как способ подсказать туристу, какой город Таиланда лучше для отдыха и зимовки.