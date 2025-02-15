Власти рассказали, какие алкомаркеты не закроют в жилых домах Подмосковья

По словам господина Духина, в многоквартирных домах Подмосковья работают более 1,5 тыс. алкомаркетов. «Когда они находятся во дворе, рядом с детской площадкой, там, где играют дети и люди привыкли гулять, — жителей раздражает шум, конфликтные ситуации, внешний вид таких точек, то, что дети смотрят на тех, которые там любят собираться. Поправки в законодательство эту ситуацию должны отрегулировать», — уточнил зампред подмосковного правительства.