Власти рассказали, какие алкомаркеты не закроют в жилых домах Подмосковья

По словам господина Духина, в многоквартирных домах Подмосковья работают более 1,5 тыс. алкомаркетов. «Когда они находятся во дворе, рядом с детской площадкой, там, где играют дети и люди привыкли гулять, — жителей раздражает шум, конфликтные ситуации, внешний вид таких точек, то, что дети смотрят на тех, которые там любят собираться. Поправки в законодательство эту ситуацию должны отрегулировать», — уточнил зампред подмосковного правительства.
Он также пояснил, зачем вводится запрет на продажу алкоголя в ночное время в общепитах, находящихся в жилых домах. «Это сделано для того, чтобы ресторанной лицензией не пользовались так называемые наливайки — объекты, которые только притворяются общепитом и также вызывают раздражение людей», — сказал он.
Вчера власти Подмосковья приняли закон о запрете алкомаркетов на первом этаже жилых домов. Также будет ограничена продажа алкоголя с 23:00 до 8:00 в расположенных там же точках общепита, за исключением ресторанов. Росалкогольтабакконтроль в ответ на решение властей заявил, что обеспокоен тем, не расширит ли данная мера сеть нелегального рынка.