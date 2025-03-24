Власти предложили ввести «период охлаждения» для билетов на поезда и самолеты

Союз пассажиров считает, что такая мера актуальна на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты. По их оценкам, доля ошибок не превышает 2−3%, что не окажет значительного влияния на экономику перевозчиков. В РЖД отметили, что уже сейчас пассажиры могут переоформлять билеты с оплатой разницы в стоимости, а в авиакомпаниях возврат или обмен билетов возможен с доплатой (например, у «Аэрофлота» — €46 для международных рейсов и 2,8 тыс. руб. для внутренних).