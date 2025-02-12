Власти предложили разрешить «Почте России» торговать лекарствами

Часть пакета нефинансовых мер поддержки «Почты России» опубликовала на своем сайте Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) вместе со своим отзывом. В нем указано, что РААС, а также Ассоциация аптечных учреждений «Союзфарма» направили главе правительства Михаилу Мишустину отрицательные отзывы на законопроект. «В наших обращениях мы прямо указываем на незаконность предлагаемых норм и подчеркиваем, что “Почта России” не может иметь каких-либо преференций и “льгот” для того, чтобы стать участником системы фармобращения. Мы настаиваем, что госмонополия обязана на общих основаниях получить лицензии для всех почтовых отделений, где предполагается вести отпуск лекарственных средств», — говорится в сообщении РААС. Ее исполнительный директор Александр Опарин считает, что появление на рынке игрока, «действующего по особым, “упрощенным” правилам, не только негативно скажется на конкурентной среде, но и, что самое важное, может повлечь причинение вреда здоровью россиян». Он отметил, что для российской системы лекарственного обеспечения «особое значение имеет вопрос повышения доступности препаратов в отдаленных населенных пунктах», но в РААС видят противоречие предложенного пакета поправок с отраслевым законодательством и принципами лицензирования.