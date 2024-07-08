Власти предложили предусмотреть возврат невозвратных тарифов в отелях

Сейчас применение невозвратного бронирования гостиницами в России законодательно не регулируется. На сегодняшний день при предоставлении гостиничных услуг практикуется так называемая гарантированная бронь, когда средства размещения имеют право не возвращать только первые сутки проживания, рассказывает вице-президент РСТ и управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин. При этом, если гости не заезжают, перепродать незанятый номер в последний момент гостиница зачастую не имеет возможности, что влечет для нее существенные убытки. Процент отказов в среднем составляет 2−3%, оценивает Мусакин. В результате недополученная прибыль гостиничной отрасли из-за отказов потребителей от бронирования номеров составляет более 20 млрд руб. в год, говорит Мусакин. А потери доходов бюджета от одного только налога на прибыль организаций могут составлять до 4 млрд руб., добавляет эксперт. «При введение невозвратных тарифов эти потери из 20 млрд руб. превратятся в пару-тройку миллиардов», — говорит Мусакин. Для потребителей невозвратные тарифы будут дешевле, продолжает он: разница в среднем может составлять 15−20%.