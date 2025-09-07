Почему поляков призвали срочно покинуть Белоруссию

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Павел Вронский отметил, что «в случае ухудшения обстановки, эвакуация может стать гораздо сложнее или вовсе невозможной».
«Это не демократическая и не дружественная к Польше страна. Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезней», — заявил спикер.
Отношения между Белоруссией и Польшей, действительно, трудно назвать дружественными. Напомним, на этой неделе в Белоруссии по обвинению в шпионаже был задержан польский гражданин. В то же время в августе в Польше судом рассматривалось дело в отношении гражданина Белоруссии, которого подозревали в связях с Комитетом госбезопасности РБ.
В начале этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в подготовке к вторжению в республику.
«Вы готовитесь против нас организовать интервенцию», — сказал глава государства, обращаясь к репортеру из Польши.
Также Лукашенко обвинил польские власти в подготовке на своей территории белорусских оппозиционеров.
«Вы сегодня претендуете на Западную Беларусь до Минска, о Западной Украине уже начали говорить. Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория», — добавил глава государства.