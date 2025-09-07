Популярные темы
Почему поляков призвали срочно покинуть Белоруссию

Польские власти в очередной раз призвали своих граждан не ездить в ближайшее время в Белоруссию, а уже находящихся в постсоветской республике — покинуть ее пределы любыми возможными средствами. Соответствующее заявление опубликовано Министерством иностранных дел Польши.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Павел Вронский отметил, что «в случае ухудшения обстановки, эвакуация может стать гораздо сложнее или вовсе невозможной».

«Это не демократическая и не дружественная к Польше страна. Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезней», — заявил спикер.

Отношения между Белоруссией и Польшей, действительно, трудно назвать дружественными. Напомним, на этой неделе в Белоруссии по обвинению в шпионаже был задержан польский гражданин. В то же время в августе в Польше судом рассматривалось дело в отношении гражданина Белоруссии, которого подозревали в связях с Комитетом госбезопасности РБ.

В начале этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в подготовке к вторжению в республику.

«Вы готовитесь против нас организовать интервенцию», — сказал глава государства, обращаясь к репортеру из Польши.

Также Лукашенко обвинил польские власти в подготовке на своей территории белорусских оппозиционеров.

«Вы сегодня претендуете на Западную Беларусь до Минска, о Западной Украине уже начали говорить. Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория», — добавил глава государства.