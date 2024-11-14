Власти подготовили демографическую стратегию «семейноцентризма»

Другим направлением поддержки семей с детьми должно стать создание условий для совмещения родителями семейных обязанностей с профессиональными (в том числе при получении образования), указано в проекте стратегии. Ряд шагов в этом направлении уже сделан: например, был введен новый порядок оплаты больничного листа по уходу за больным ребенком в возрасте до восьми лет (независимо от страхового стажа родителя в размере 100% среднего заработка), а также «существенно увеличен» максимальный размер пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 565 тыс. руб. и 49 тыс. руб. соответственно в 2024 году, указано в документе. Дальнейшее развитие в этой сфере должно происходить с применением следующих мер: