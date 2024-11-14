Власти подготовили демографическую стратегию «семейноцентризма»

Власти запланировали совершенствование правил предоставления маткапитала, повышение эффективности выплаты алиментов, введение наград для «многовнуковых» дедушек и бабушек — эти и другие меры вошли в проект Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации (есть у РБК). Документ, подготовленный при участии всех основных ведомств, разработан по поручению президента и рассчитан до 2036 года.
Среди целей стратегии — «сохранение населения за счет повышения уровня рождаемости», «охрана, поддержка и защита семьи как фундаментальной основы российского общества», «укрепление института семьи и брака как союза мужчины и женщины на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей».
Предполагается, что документ будет реализовываться в два этапа. На первом — с 2025 до 2030 года — запланировано совершенствование федерального и регионального законодательства в сфере семейной и демографической политики, начало действия нацпроекта «Семья» (он назван ключевым инструментом реализации стратегии, при том что «семейноцентричность» предполагается внедрять и в другие нацпроекты), корректировка госпрограмм. Второй этап — с 2031 по 2036 год — расписан не так детализированно, но также предполагает выполнение плана мероприятий по реализации стратегии и осуществление дополнительных мер, необходимых для достижения ее целей и задач.
Стратегия — это концептуальный документ, который предполагает определение общего видения проблем и подходов к их решению, пояснили РБК в Минтруде. «Во исполнение стратегии будет разработан план мероприятий по этапам, который установит ответственных за каждое из мероприятий стратегии и сроки исполнения», — указали там.
В ее разработке участвовали «практически все ведомства», а также ведущие демографические научные школы — Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, кафедры народонаселения, социологии семьи и демографии МГУ, Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, подразделения НИУ ВШЭ, а также представители «родительского сообщества», уточнили в Минтруде.
Больше детей — больше поддержки
Одна из ключевых задач стратегии — улучшение системы поддержки семей с детьми и создание дополнительных стимулов для их рождения. Действовать в этом направлении планируется исходя из принципа «увеличения совокупного объема помощи в зависимости от очередности рождения и количества детей в семье», для того чтобы приоритетную поддержку получали домохозяйства, у которых количество детей больше. К ключевым мероприятиям в рамках этого направления в документе отнесены следующие:
Совершенствование правил предоставления материнского капитала
Первоначально материнский капитал действовал только на вторых и последующих детей, однако с 2020 года его распространили на первенцев. В 2024 году размер выплаты составляет 630 380,78 ₽ на первого ребенка, если же после родился второй ребенок, родители получают еще 202 643,96 ₽ Более перспективной с точки зрения улучшения ситуации с рождаемостью была бы поддержка посредством маткапитала родителей вторых и последующих детей, говорили РБК демографы.
Впрочем, маткапитал — не единственная мера поддержки семей, условия предоставления которых планируется совершенствовать. Так, в стратегию заложена возможность донастройки ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и социального контракта, а также улучшение механизмов предоставления различных региональных и муниципальных мер по принципу «социального казначейства».
Маткапитал в первые годы был действенной программой, способствовав за все время действия 2,5−3 млн дополнительных рождений, но перенос выплаты со второго на первого ребенка был ошибочным, говорит директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. «В этой связи желательно ввести прогрессивные выплаты в зависимости от количества людей [в семье] и привязать их к стоимости квадратных метров», — поддерживает он.
Разработка дополнительных мероприятий для профилактики бедности семей с детьми
Динамика рождаемости традиционно повторяет динамику доходов населения, указано в стратегии. Так, рост уровня доходов населения в период с 2007 по 2013 год наряду с реализацией масштабной демографической программы способствовал повышению уровня рождаемости. Снижение реальных доходов с 2016 года, напротив, негативно отразилось на динамике рождений. И хотя уровень бедности снизился с 15,2% в 2006 году до 8,5% в 2023 году, недостаточные доходы части семей и высокая закредитованность не позволяют принимать решения о рождении еще одного ребенка, говорится в документе. При этом потенциал влияния социальных мер на повышение благосостояния семей с детьми «практически исчерпан», поэтому дальнейшую динамику роста доходов необходимо будет обеспечить скорее экономическими инструментами, полагают авторы стратегии.
Среди мер, которые предлагается применять, — предоставление ежегодной выплаты семьям с двумя и более детьми (ранее ввести такую возможность поручил президент), развитие региональных мер поддержки, направленных на повышение качества жизни многодетных, в том числе в форме подарочных наборов новорожденным детям и практик функционирования пунктов проката предметов первой необходимости при рождении ребенка.
Основные прорывы, достигнутые за счет мер социальной поддержки, уже действительно практически исчерпаны, подтверждает проректор, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. По ее мнению, теперь требуются дополнительные решения, касающиеся оплаты труда, в том числе в бюджетной сфере.
«Сегодня у нас в 32 регионах две медианных заработных платы ниже, чем бюджет прожиточного минимума семьи, состоящей из двух работающих человек с двумя детьми. Это говорит о том, что сложившаяся система оплаты труда в силу разных причин настроена на то, чтобы в семье был один ребенок, максимум — два. И здесь необходимы соответствующие изменения», — уверена она.
Разработка мер по повышению эффективности выплаты алиментов
В стратегию заложено принятие дополнительных мер по повышению эффективности исполнения алиментных обязательств, а также совершенствование семейного законодательства в части взыскания алиментов на детей, достигших возраста 18 лет, в период их обучения. В 2023 году судебные приставы взыскали алиментов на 68 млрд руб. — это на 20% больше, чем годом ранее, говорил министр юстиции Константин Чуйченко. Этой осенью Минюст подготовил дополнения в Семейный кодекс, которые обяжут родителей выплачивать алименты детям до возраста 23 лет при их очном обучении.
В последние годы принято с десяток законов, которые регулируют выплату алиментов, напоминает первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Это и ограничения по выезду за границу, вождению автомобиля, это ужесточение административной и уголовной ответственности». — указывает она. Кроме того, с 2025 года в России появится реестр неплательщиков алиментов. «Проблема неплатежей по алиментам есть, но с каждым годом мы видим, что она сокращается», — отмечает депутат.
Почему в России снижается число родившихся
Россия входит в первую десятку стран мира по численности населения и выступает идеологическим центром поддержки традиционных духовно-нравственных ценностей, среди которых особая роль отведена семейным, указано в проекте стратегии. Однако, как и все страны, Россия сейчас проходит этап демографического перехода, который характеризуется снижением рождаемости. Если в период 2006—2013 годов число рождений выросло с 1,48 млн до 1,89 млн детей в год, то с 2016 года началось ежегодное снижение рождаемости — до 1,26 млн рождений в 2023 году.
Замедление динамики рождений вызвано несколькими факторами, следует из стратегии. Среди них:
- негативное влияние «демографических волн», которое выражается в снижении числа женщин репродуктивного возраста;
- изменение ценностных установок молодого поколения: преобладание модели жизненного цикла, когда молодые люди сначала реализуются в профессиональной сфере, добиваются финансовой самостоятельности и только потом принимают решения о создании семьи и рождении детей;
- рост доли городского населения, которое характеризуется сравнительно меньшим уровнем рождаемости;
- увеличение доли лиц старших возрастов: на начало 2024 года граждане в возрасте 65 лет и старше составляли более 17% населения;
- низкая приверженность граждан к сохранению и укреплению своего здоровья.
Жилищная проблема
По данным социологических опросов, недостаточность жилищных условий является одним из ключевых барьеров к рождению детей. В таких условиях важно обеспечить введение стимулов к рождению ребенка во всех программах улучшения жилищных условий, развивать механизмы обеспечения жильем семей с детьми — в том числе неипотечные, указано в проекте стратегии. В этой части документом предлагаются следующие направления работы:
- развитие доступного арендного и социального жилья для молодых семей и семей с детьми;
- поддержка строительства доступного жилья, в том числе отвечающего потребностям многодетной семьи;
- совершенствование порядка предоставления льгот по содержанию жилья и оплате коммунальных услуг в регионах;
- совершенствование финансовых механизмов, повышающих доступность жилья (программы льготного ипотечного кредитования, предоставление целевых субсидий);
- расширение условий для совместного проживания студентов, имеющих детей, в общежитиях образовательных организаций высшего образования.
Помимо ипотечного кредитования у нас должны появиться другие формы решения жилищной проблемы семей с детьми, говорит Овчарова. «В других странах, где политика нацелена на содействие росту рождаемости, действует такая формула: если ты живешь в арендном жилье, то можешь позволить себе рождение детей. И это на старте более комфортная ситуация, чем брать ипотечные кредиты», — отмечает она. В России же рынок арендного жилья для семей с детьми пока что отсутствует, и это в значительной степени является барьером для рождения первых детей, указывает Овчарова.
Поставленные в стратегии цели очень амбициозны, но многие предлагаемые экспертным сообществом механизмы ее реализации могут остаться благими пожеланиями без выверенной денежно-кредитной политики, не составляющей преград для решения семьями квартирного вопроса, добавляет Бахтизин.
Конфликт между семьей и работой
Другим направлением поддержки семей с детьми должно стать создание условий для совмещения родителями семейных обязанностей с профессиональными (в том числе при получении образования), указано в проекте стратегии. Ряд шагов в этом направлении уже сделан: например, был введен новый порядок оплаты больничного листа по уходу за больным ребенком в возрасте до восьми лет (независимо от страхового стажа родителя в размере 100% среднего заработка), а также «существенно увеличен» максимальный размер пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 565 тыс. руб. и 49 тыс. руб. соответственно в 2024 году, указано в документе. Дальнейшее развитие в этой сфере должно происходить с применением следующих мер:
- создание условий для студенческих семей и студентов с детьми в период получения образования — предоставление индивидуального плана обучения, специальных выплат, развитие в образовательных организациях инфраструктуры комнат матери и ребенка, групп кратковременного пребывания детей;
- распространение гибкого графика, дистанционной и иных индивидуальных форм занятости для беременных работниц, а также сотрудников с несовершеннолетними детьми;
- гармонизация режимов работы дошкольных образовательных организаций с графиками работы родителей (создание дежурных групп или дежурных образовательных организаций);
- развитие присмотра и ухода за детьми в семье через распространение практик создания семейных дошкольных групп, дневного ухода за детьми на дому.
Буквально пять лет назад Россия относилась к странам, где конфликт между экономической активностью и семейными функциями максимален, отмечает Овчарова. По ее мнению, это «в значительной степени» способствовало снижению суммарного коэффициента рождаемости. «Комфортность корпоративной среды для рождения детей должна стать особенностью ближайших двенадцати лет», — подчеркивает она.
Однако для рождения детей должна быть комфортной не только среда на работе, но и в учебных заведениях. «Все равно студенты и учащиеся будут откладывать рождение детей на период после окончания учебы, и этот тренд очень трудно переломить. Но если ребенок уже зачат, то у студентки не должно быть такого ощущения, что нет никакого другого выхода, кроме как аборт», — говорит Овчарова. Она предлагает ввести стипендию в размере полутора прожиточных минимумов для студенток, оказавшихся в такой ситуации.
Питание беременных и «многовнуковые» бабушки
Одним из резервов повышения рождаемости является состояние репродуктивного здоровья населения, указано в стратегии. Для его улучшения в документе предусмотрены следующие направления действий:
- повышение доступности медицинской помощи женщинам по месту жительства, включая сельские территории, поселки городского типа, малые города;
- внедрение новых подходов в работе женских консультаций, в том числе в части консультирования женщин в состоянии репродуктивного выбора, а также формирования «положительных репродуктивных установок»;
- развитие программ наблюдения, реабилитации и психологической поддержки женщин после родов;
- совершенствование регионами системы питания беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, детей с хроническими заболеваниями, детей-инвалидов;
- развитие методов преодоления бесплодия, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий.
Кроме того, необходимо усилить меры по контролю за потреблением детьми алкогольной, спиртосодержащей продукции, наркотических, психотропных веществ и развивать профилактические формы работы по «снижению уровня суицидальных проявлений среди детей и молодежи», говорится в стратегии.
Анализ репродуктивных установок граждан показывает, что большинство россиян (72% женщин и почти 70% мужчин) хотели бы иметь двоих и более детей, указано в проекте стратегии. Однако как желаемое, так и ожидаемое число детей в последние годы снижается, что ограничивает возможности влияния мер поддержки семей с детьми на повышение рождаемости. Соответственно, укрепление ценности семьи и родительства будет иметь определяющее значение на развитие демографической ситуации, заключают авторы стратегии.
Для продвижения в обществе семейного образа жизни необходимо предпринять следующие шаги:
- преимущественное использование образа многодетной семьи при формировании регионального и федерального медиаконтента, в том числе в рекламных кампаниях коммерческого сектора;
- расширение программ психологического сопровождения семей, направленных на сохранение долгосрочных семейных союзов, профилактику разводов;
- популяризация института добровольного посредничества (медиации) при разрешении семейно-правовых споров с акцентом на сохранение и восстановление семейных взаимоотношений;
- развитие «качественного позитивного контента» для семей с детьми в интернете;
- введение общественных наград для «многодетных и многовнуковых» дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек.
На сегодняшний день 67% россиян считают крепкую семью наиболее важной ценностью, указано в стратегии. Однако в группе молодежи до 24 лет такого мнения придерживаются «только 57% опрошенных». При этом ценность рождения детей напрямую связана с ценностью брака, а исследования Росстата показывают, что молодежь «склонна к откладыванию регистрации брака и проверке чувств совместным проживанием», констатируется в документе.
Потенциал «ценностных мер» с точки зрения увеличения рождаемости велик, считает профессор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Тамара Ростовская. «В частности, мы четко видим, что брачность и рождаемость в нашей стране тесно связаны. А практически всегда в основе развода — ценностный конфликт, неумение выстраивать отношения, в которых всем членам семьи было бы комфортно взаимодействовать», — указывает она.
Семейноцентризм всей госполитики
Оценка результатов реализации стратегии будет происходить через контроль достижения ее ключевых показателей, указано в документе. А именно:
- суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) на уровне 1,6 к 2030 году и 1,8 к 2036 году. При этом третьих и последующих детей — не менее 0,475 и 0,485 соответственно. По итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости составил 1,41, снизившись по сравнению с годом ранее;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении на уровне 78 лет к 2030 году, к 2036 году — 81 год. Продолжительность здоровой жизни — 68 и 72 года соответственно. В 2023 году показатель ожидаемой продолжительности жизни достиг 73,41 года;
- младенческая смертность к 2030 году — не более 3,9 промилле, к 2036 году — 3,7 промилле (количество умерших в возрасте до года на 1000 новорожденных. — РБК);
- количество многодетных семей — не менее 2,4 млн к 2030 году, к 2036 году — не менее 2,7 млн;
- доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших помощь и вставших на учет по беременности к 2030 году, — не менее 26%, к 2036 году — не менее 30%.
С точки зрения практической реализации ключевым инструментом стратегии станут новые национальные проекты — причем не только нацпроект «Семья», но и другие нацпроекты, которые сейчас дорабатываются с учетом «семейноцентричности», заявили РБК в Минтруде. При этом положения стратегии должны учитываться и при разработке стратегических документов на уровне субъектов, следует из документа. Дополнительным механизмом реализации стратегии в регионах может стать установление показателя «суммарный коэффициент рождаемости» в качестве KPI для губернаторов и региональных исполнительных органов власти, указано в стратегии.
Стратегия формировалась, для того чтобы ответить на основные вызовы, которые сегодня сформировались, основной из которых — это низкая рождаемость, говорит Овчарова. «Демографические прогнозы нашего университета и прогнозы Росстата говорят о том, что целевое значение суммарного коэффициента рождаемости (1,8. — РБК) выше высокого демографического прогноза (1,79 к 2045 году. — РБК). Это значит, что должны быть задействованы все известные меры содействия росту рождаемости и должны еще появиться новые», — замечает она.
При этом стратегия фиксирует новый с политической точки зрения сюжет — то, что вся политика в нашей стране должна стать семейноцентричной, говорит Овчарова. «То есть вся экономическая политика, инфраструктурная политика должна исходить из того, что жизнь в нашей стране для семей с детьми должна стать более комфортной», — резюмирует она.