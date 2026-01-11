Власти Никарагуа арестовали десятки людей за поддержку пленения Мадуро

Как пишет The Guardian, с момента ареста Мадуро и его жены Силии Флорес произошло «не менее 60 произвольных задержаний» за предполагаемую поддержку этой операции. На данный момент 49 человек находятся под стражей «без информации об их правовом статусе», 9 человек освободили, а 3 были задержаны временно.