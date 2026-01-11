Популярные темы
Власти Никарагуа арестовали десятки людей за поддержку пленения Мадуро

Власти Никарагуа арестовали десятки человек за то, что они праздновали или выражали поддержку пленения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает правозащитная наблюдательная группа и местные СМИ.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Как пишет The Guardian, с момента ареста Мадуро и его жены Силии Флорес произошло «не менее 60 произвольных задержаний» за предполагаемую поддержку этой операции. На данный момент 49 человек находятся под стражей «без информации об их правовом статусе», 9 человек освободили, а 3 были задержаны временно.

«Эта новая волна репрессий проводится без судебного ордера и основывается исключительно на выражении мнения: комментариях в соцсетях, частных празднованиях или отказе повторять официальную пропаганду», — заявила неправительственная организация Blue and White Monitoring.

По данным никарагуанской газеты Confidencial, аресты произошли в условиях «состояния повышенной готовности», объявленного Мурильо после пленения Мадуро, что включало слежку на улицах и в социальных сетях.

Другое местное издание, La Prensa, сообщило, что аресты произошли из-за «публикаций в поддержку» операции США. Эти сообщения поступили на следующий день после того, как Дональд Трамп заявил, что отменил вторую волну атак на Венесуэлу, поскольку та сотрудничает с США в сфере нефтяной инфраструктуры и освободила политических заключенных.

Президент США заявил, что отменил запланированные военные действия в знак признания того, что власти Каракаса освободили «большое число» заключенных и «ищут мира».

Трамп не стал вдаваться в подробности предполагаемого плана новых ударов, но сказал, что американская военно-морская армада в Карибском бассейне останется, предоставив Вашингтону возможность атаковать Венесуэлу в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что Мадуро отправил послание миру из тюремной камеры.