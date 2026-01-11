Власти Никарагуа арестовали десятки людей за поддержку пленения Мадуро

Как пишет The Guardian, с момента ареста Мадуро и его жены Силии Флорес произошло «не менее 60 произвольных задержаний» за предполагаемую поддержку этой операции. На данный момент 49 человек находятся под стражей «без информации об их правовом статусе», 9 человек освободили, а 3 были задержаны временно.
«Эта новая волна репрессий проводится без судебного ордера и основывается исключительно на выражении мнения: комментариях в соцсетях, частных празднованиях или отказе повторять официальную пропаганду», — заявила неправительственная организация Blue and White Monitoring.
По данным никарагуанской газеты Confidencial, аресты произошли в условиях «состояния повышенной готовности», объявленного Мурильо после пленения Мадуро, что включало слежку на улицах и в социальных сетях.
Другое местное издание, La Prensa, сообщило, что аресты произошли из-за «публикаций в поддержку» операции США. Эти сообщения поступили на следующий день после того, как Дональд Трамп заявил, что отменил вторую волну атак на Венесуэлу, поскольку та сотрудничает с США в сфере нефтяной инфраструктуры и освободила политических заключенных.
Президент США заявил, что отменил запланированные военные действия в знак признания того, что власти Каракаса освободили «большое число» заключенных и «ищут мира».
Трамп не стал вдаваться в подробности предполагаемого плана новых ударов, но сказал, что американская военно-морская армада в Карибском бассейне останется, предоставив Вашингтону возможность атаковать Венесуэлу в кратчайшие сроки.
Ранее стало известно, что Мадуро отправил послание миру из тюремной камеры.