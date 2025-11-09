Популярные темы
Власти Мьянмы сносят 148 зданий в районе мошеннического кол-центра

Одновременно власти выявляют и депортируют иностранцев, незаконно проникших в этот район для организации мошеннической деятельности.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Мьянмы продолжает ликвидацию инфраструктуры мошеннического кол-центра KK Park, расположенного в приграничном с Таиландом районе. По данным министерства информации республики, из 148 зданий, подлежащих сносу, 101 уже разрушено, а демонтаж остальных 47 сооружений продолжается.

В заявлении ведомства уточняется, что среди уничтожаемых объектов — жилые помещения, магазины, склады, столовые, рестораны, тренажерный зал, спа-центр и караоке-клуб, входившие в инфраструктуру преступного центра. Одновременно власти выявляют и депортируют иностранцев, незаконно проникших в этот район для организации мошеннической деятельности.

«Более 90% иностранцев, занимавшихся в зоне онлайн-мошенничеством и азартными играми, въехали в Мьянму через Таиланд», — отмечается в сообщении.

Правительство расследует деятельность преступных групп не только в штате Карен, но и в других регионах страны.

Согласно официальной статистике, с 30 января по 5 ноября 2025 года в Мьянме задержаны 10 762 нелегальных мигранта. Из них 9 403 человека уже депортированы через Таиланд, высылка остальных 1 359 находится в процессе.