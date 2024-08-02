Власти Москвы просят запретить жителю Бутово пасти коз

В принятый правительством РФ список животных, которых содержать нельзя, козы не входят, но правила санитарного содержания территорий в Москве в целом запрещают выгул животных вне специальных территорий. Кроме того, поедаемые козами зеленые насаждения в столице охраняются законом (.pdf), и за их повреждение предусмотрена административная и материальная ответственность. По закону гражданам грозит штраф в размере от 1 до 10 минимальных размеров оплаты труда.