Власти Москвы просят запретить жителю Бутово пасти коз

Согласно иску, ГБУ «Мосветобъединение» нашло вблизи домов по улице Изюмской и рядом со станцией метро «Скобелевская» коз. Животные «паслись в отсутствие контроля со стороны владельца», что привело к загрязнению окружающей среды навозом, цитирует документ пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Комитет утверждает, что получил от жителей района многочисленные жалобы, но владелец животных проигнорировал все уведомления и предостережения «Мосветобьединения» и Россельхознадзора. Также ведомство настаивает, что нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может привести к возникновению и распространения заразных болезней, общих для человека и животных.
В 2022 году СМИ писали, что в Южном Бутово 74-летний мужчина держит коз на своем участке и отпускает их гулять по району. Животные ходили по дворам и залезали на машины, чтобы поесть листья с деревьев.
В принятый правительством РФ список животных, которых содержать нельзя, козы не входят, но правила санитарного содержания территорий в Москве в целом запрещают выгул животных вне специальных территорий. Кроме того, поедаемые козами зеленые насаждения в столице охраняются законом (.pdf), и за их повреждение предусмотрена административная и материальная ответственность. По закону гражданам грозит штраф в размере от 1 до 10 минимальных размеров оплаты труда.