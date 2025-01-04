Власти Испании приняли решение отменить «золотые визы»

До этого стало известно, что 44% россиян оформляют шенгенские визы для перемещения по миру. Из них 16% выбирают Италию, 14% — Францию, 10% предпочитают для оформления виз Испанию, 8% проголосовали за Грецию и 6% пришлось на «другие страны». Об этом свидетельствуют результаты опроса Bespalov Finance.