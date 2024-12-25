Власти Ирана решили разблокировать Google Play и WhatsApp

Оба сервиса были заблокированы в Иране в 2022 году после протестов, спровоцированных смертью 22-летней курдянки Махсы Амини. Девушка была задержана полицией нравов за «неподобающий» внешний вид и, как принято считать, погибла из-за силового задержания. Тогда же был заблокирован и Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).