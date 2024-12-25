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Власти Ирана решили разблокировать Google Play и WhatsApp

Власти Ирана согласовали снятие запрета на использование в стране магазина приложений Google Play и мессенджера WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Об этом сообщило местное информагентство IRNA. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который занял этот пост летом, обещал смягчить запреты в интернете.

Источник: Reuters

Уточняется, что соответствующее решение приняли участники Высшего совета по информационной безопасности Исламской республики. Инициатива была поддержана большинством голосов.

Оба сервиса были заблокированы в Иране в 2022 году после протестов, спровоцированных смертью 22-летней курдянки Махсы Амини. Девушка была задержана полицией нравов за «неподобающий» внешний вид и, как принято считать, погибла из-за силового задержания. Тогда же был заблокирован и Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Названная соцсеть недоступна в Иране наряду с Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), X и YouTube. Три этих платформы были запрещены в Исламской республике в 2009 году. В стране также нельзя воспользоваться TikTok и Telegram.