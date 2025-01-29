Власти Индии заплатят тому, кто расшифрует древний текст

Индская, или Хараппская, цивилизация — одно из древнейших городских сообществ в мире. Она возникла 5,3 тысячи лет назад на территории современных северо-западной Индии и Пакистана. Более 100 лет назад там был найден каменный печатный знак с непонятными символами. С тех пор археологи обнаружили тысячи подобных артефактов, надписи на которых по сей день никто не смог расшифровать.