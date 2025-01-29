Власти Индии заплатят тому, кто расшифрует древний текст

Главный министр индийского штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин объявил о вознаграждении в размере одного миллиона долларов тому, кто расшифрует письменность долины Инда. Об этом пишет BBC.
Индская, или Хараппская, цивилизация — одно из древнейших городских сообществ в мире. Она возникла 5,3 тысячи лет назад на территории современных северо-западной Индии и Пакистана. Более 100 лет назад там был найден каменный печатный знак с непонятными символами. С тех пор археологи обнаружили тысячи подобных артефактов, надписи на которых по сей день никто не смог расшифровать.
Профессор Вашингтонского университета Раджеш Рао каждую неделю получает письма от людей разных профессий — от IT-специалистов до налоговых инспекторов, которые утверждают, что они расшифровали письменность. Однако большинство из них говорят, что надписи имеют магическое и духовное значение.
По словам Рао, большинство людей игнорирует тот факт, что письменность в основном встречается на каменных печатях, использовавшихся в торговле и коммерции, что делает маловероятным наличие в них религиозного или мифологического содержания.
В чем проблема расшифровки письменности
Более века лингвисты, археологи и ученые пытаются решить эту загадку. Согласно теориям, таблички связаны с ранними письменными системами брахми, дравидийскими, индоарийскими и шумерским языками и даже с политическими или религиозными символами. Однако, несмотря на предположения, тайна так и остается нераскрытой.
Трудности заключаются, во-первых, в небольшом количестве шрифтов — их всего четыре тысячи. Почти все они нанесены на маленькие предметы, такие как керамика и таблички. Во-вторых, каждый текст очень короткий: он имеет около пяти знаков или символов, что тоже усложняет задачу.
Причины внезапного упадка Индской цивилизации остаются неясными, поскольку нет никаких очевидных свидетельств войны, голода или стихийного бедствия. Но самой большой загадкой все же остается ее язык.
Ранее ученые впервые расшифровали руническую надпись о системе штрафов у викингов.