Власти Эрфурта хотят потратить 2,5 миллиона евро на переселение 39 хомяков

Уточняется, что для расширения Европейской школы был выбран участок, где, по подсчетам специалистов, обитают 39 обыкновенных хомяков (лат. Cricetus cricetus). Так как животные занесены в программу по сохранению этого вида, до начала строительства городские власти хотят переселить их. Для переселения был разработан «генплан», расходы на который оцениваются в 2,5 миллиона евро.