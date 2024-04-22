Власти Абхазии напомнили туристам о 200-рублевой пошлине за регистрацию

До начала летнего турсезона остается всего-ничего, многие отдыхающие уже «на низком старте» — билеты давно куплены, отели забронированы, и в предвкушении отпуска россияне обсуждают свои грядущие поездки в чатах и мессенджерах. На прошлой неделе по таким сообществам начала расходиться новость о том, что теперь въезд в Абхазию якобы платный, и стоит посещение страны 200 рублей. Что из этого правда и в какой степени, разъяснили в Министерстве туризма республики.
Двести рублей туристам заплатить действительно придется. Но не всем, а только тем, кто планирует провести в «стране души» больше 14 дней: 200 рублей — пошлина за временную регистрацию, а не за пересечение российско-абхазской границы. Порядок регистрации изменили с начала текущего года для более тщательного учета иностранцев и лиц без гражданства на территории государства, рассказали абхазские чиновники.
Таким образом, большинства отдыхающих россиян этот сбор не коснется. Да и тем, кто пробудет в Абхазии дольше двух недель, нововведения проблем не добавят. Пошлина единовременная, и взимать плату с туристов будет объект размещения — отель, гостиница, кемпинг или гостевой дом. Если же курортники сняли жилье самостоятельно, то и пошлину оплатить они должны сами, в банке, а потом зарегистрироваться в ближайшем центре миграционного учета.
Сбор за временную регистрацию был в Абхазии и раньше, сумма составляла 60 рублей, но до начала 2024 года не существовало электронной базы данных, и исполнение этого правила практически никто не контролировал. Будут ли теперь строго следить за тем, чтобы все туристы зарегистрировались в миграционных центрах, покажет летний сезон. Надеемся, средства от возросшей пошлины помогут Абхазии в создании новых курортов на востоке страны, где сейчас редко ступает нога туриста.