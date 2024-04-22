Власти Абхазии напомнили туристам о 200-рублевой пошлине за регистрацию

Сбор за временную регистрацию был в Абхазии и раньше, сумма составляла 60 рублей, но до начала 2024 года не существовало электронной базы данных, и исполнение этого правила практически никто не контролировал. Будут ли теперь строго следить за тем, чтобы все туристы зарегистрировались в миграционных центрах, покажет летний сезон. Надеемся, средства от возросшей пошлины помогут Абхазии в создании новых курортов на востоке страны, где сейчас редко ступает нога туриста.