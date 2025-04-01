Владимиру Познеру — 91 год. Малоизвестные факты о мэтре российского ТВ

«Необыкновенно красивая для меня. Стоила аж $5 тыс. — в 1991 году это были очень серьезные деньги. Но учитывая, что я получил 100 тыс, я смог выделить эту сумму. Я вообще редко себя балую, могу жене что-то купить или детям, а для себя поеживаюсь. Но тут уж я подумал, что заслужил, черт возьми! И хоть этому предмету одежды скоро будет 40 лет, это до сих пор любимая моя куртка».