Владимир Шахрин рассказал о новом альбоме группы «Чайф»

«Мы репетируем новый альбом. Следующий год у нас юбилейный, мы хотим к нему сами себе сделать подарок — записать новый альбом. Есть новые 11 песен, это как раз на альбом. Первые четыре песни мы репетируем. И мы начали готовить юбилейный тур на следующий год — 40 лет группе. Мы так медленно раскачивались, но на данный момент есть концепция самого концерта, есть афиша, есть какое-то световое, сценическое решение, есть программа, которую мы сделали», — рассказал Шахрин.