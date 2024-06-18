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Владимир Шахрин рассказал о новом альбоме группы «Чайф»

У российской рок-группы «Чайф» в 2025 году выйдет новый альбом, состоящий из 11 песен. Об этом рассказал рок-музыкант, сооснователь группы Владимир Шахрин, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 18 июня.

«Мы репетируем новый альбом. Следующий год у нас юбилейный, мы хотим к нему сами себе сделать подарок — записать новый альбом. Есть новые 11 песен, это как раз на альбом. Первые четыре песни мы репетируем. И мы начали готовить юбилейный тур на следующий год — 40 лет группе. Мы так медленно раскачивались, но на данный момент есть концепция самого концерта, есть афиша, есть какое-то световое, сценическое решение, есть программа, которую мы сделали», — рассказал Шахрин.

Говоря о ближайших концертах группы, он напомнил, что 27 июня в саду «Эрмитаж» состоится традиционный концерт, приуроченный к дню рождения Шахрина.

«Это очень хорошие концерты, удивительные по атмосфере. Очень красивое место, прямо оно уже такое наше место. Дождь, солнце — люди всё равно приходят», — добавил музыкант.

10 июня солисты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина и представительства Россотрудничества выступили с концертом «Посольство мастерства» в Русском доме в Париже. Концертная программа посвящена Дню России.