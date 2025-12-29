Владимир Путин за день подписал сразу ряд законов в социальной сфере

Сегодня, 29 декабря, президент Владимир Путин утвердил сразу ряд законов, которые касаются социальной сферы. Рассказываем, что поменяется в общественной жизни россиян с сегодняшнего дня.
- Теперь на государственном уровне утвержден День памяти жертв геноцида советского народа. В России его будут отмечать ежегодно 19 апреля.
- Утверждено изображение герба с крестами: на нем должны быть держава, большая и малые короны, увенчанные прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами. Закон принят, чтобы избежать искажения государственного символа.
- С этого дня в России не будут исполняться постановления иностранных судов, которые наделены этими полномочиями международными организациями без участия РФ.
- Приносить присягу при получении гражданства РФ теперь необходимо с 14, а не с 18 лет. Если человек не явился для присяги или отказался от нее, то гражданство выдано не будет. Считается, что, осознанно произнося клятву соблюдать Конституцию и законодательство России, иностранцы будут более патриотично настроены.
- Военные суды получили право рассматривать дела в отношении бойцов, не имеющих гражданства.
- Россияне старше 18 лет получили право подтверждать свою личность через мессенджер МАХ. Приложение позволяет создать цифровой ID, который служит аналогом документов при покупке алкоголя, энергетиков и сигарет, подтверждения возраста и статуса (студента либо многодетного родителя).
- Введен запрет на продажу сигарет, табака и вейпов на остановках общественного транспорта. Исключение остается только для тех населенных пунктов, где киоск на остановке — единственный.
- На винодельческих сельхозземлях разрешено строить гостиницы. Сельский туризм можно будет осуществлять на своем участке только при наличии «капитального объекта производства вина».
- Пенсия за выслугу лет теперь также положена лицам, работавшим в добровольческих формированиях, занимающихся делами гражданской обороны, ликвидацией стихийных бедствий и ЧС. Важно, чтобы у России с такими формированиями было заключено соглашение.
- Студенческие билеты и зачетные книжки теперь будут доступны на госуслугах.
- Россияне получают право устанавливать самозапрет на азартные игры. Однако возможность появится для этого только после 1 сентября 2026 года.
- Создается реестр грузовых автоперевозчиков. Компании, занимающиеся транспортировкой грузов на машинах весом больше 3,5 тонн, должны будут зарегистрировать транспортное средство.
Также ужесточаются наказания за определенные преступления и правонарушения:
- Компании заплатят штраф до 500 тыс. рублей за навязывание дополнительных услуг потребителям.
- Бывшие заключенные получат сроки до 20 лет за дезертирство.
- За отказ содействовать сотрудникам МВД в миграционных делах теперь будет назначаться штраф от 2 до 30 тыс. рублей.
- Растет штраф за неправильную перевозку детей: физлица — 5 тыс. рублей, должностные — 50 тыс. рублей, юрлица — 200 тыс. рублей.
- За тонировку на временно ввезенных машинах также вводятся штрафы.