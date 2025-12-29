Популярные темы
Владимир Путин за день подписал сразу ряд законов в социальной сфере

Президент Владимир Путин подписал пакет законов, регулирующих общественную жизнь россиян.

Источник: Пресс-служба Президента России

Сегодня, 29 декабря, президент Владимир Путин утвердил сразу ряд законов, которые касаются социальной сферы. Рассказываем, что поменяется в общественной жизни россиян с сегодняшнего дня.

  • Теперь на государственном уровне утвержден День памяти жертв геноцида советского народа. В России его будут отмечать ежегодно 19 апреля.
  • Утверждено изображение герба с крестами: на нем должны быть держава, большая и малые короны, увенчанные прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами. Закон принят, чтобы избежать искажения государственного символа.
  • С этого дня в России не будут исполняться постановления иностранных судов, которые наделены этими полномочиями международными организациями без участия РФ.
  • Приносить присягу при получении гражданства РФ теперь необходимо с 14, а не с 18 лет. Если человек не явился для присяги или отказался от нее, то гражданство выдано не будет. Считается, что, осознанно произнося клятву соблюдать Конституцию и законодательство России, иностранцы будут более патриотично настроены.
  • Военные суды получили право рассматривать дела в отношении бойцов, не имеющих гражданства.
  • Россияне старше 18 лет получили право подтверждать свою личность через мессенджер МАХ. Приложение позволяет создать цифровой ID, который служит аналогом документов при покупке алкоголя, энергетиков и сигарет, подтверждения возраста и статуса (студента либо многодетного родителя).
  • Введен запрет на продажу сигарет, табака и вейпов на остановках общественного транспорта. Исключение остается только для тех населенных пунктов, где киоск на остановке — единственный.
  • На винодельческих сельхозземлях разрешено строить гостиницы. Сельский туризм можно будет осуществлять на своем участке только при наличии «капитального объекта производства вина».
  • Пенсия за выслугу лет теперь также положена лицам, работавшим в добровольческих формированиях, занимающихся делами гражданской обороны, ликвидацией стихийных бедствий и ЧС. Важно, чтобы у России с такими формированиями было заключено соглашение.
  • Студенческие билеты и зачетные книжки теперь будут доступны на госуслугах.
  • Россияне получают право устанавливать самозапрет на азартные игры. Однако возможность появится для этого только после 1 сентября 2026 года.
  • Создается реестр грузовых автоперевозчиков. Компании, занимающиеся транспортировкой грузов на машинах весом больше 3,5 тонн, должны будут зарегистрировать транспортное средство.

Также ужесточаются наказания за определенные преступления и правонарушения:

  • Компании заплатят штраф до 500 тыс. рублей за навязывание дополнительных услуг потребителям.
  • Бывшие заключенные получат сроки до 20 лет за дезертирство.
  • За отказ содействовать сотрудникам МВД в миграционных делах теперь будет назначаться штраф от 2 до 30 тыс. рублей.
  • Растет штраф за неправильную перевозку детей: физлица — 5 тыс. рублей, должностные — 50 тыс. рублей, юрлица — 200 тыс. рублей.
  • За тонировку на временно ввезенных машинах также вводятся штрафы.