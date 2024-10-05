Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя

«Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию, всецело посвящаете себя своим ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надёжной опорой во взрослой жизни», — говорится в видеообращении президента, опубликованном Кремлем.
Путин также подчеркнул, что учительский труд вызывает особое уважение, а Россия всегда славилась сильной педагогической школой.
«Люди самых разных возрастов и профессий с теплотой и признательностью вспоминают своих учителей, наставников, их душевное участие в нашей судьбе. И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков ещё, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность», — сказал российский лидер, добавив, что преемственность поколений и приумножение традиций позволяют развивать на суверенной основе систему образования, совмещая лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы.
Глава государства также отметил, что в стране системно развивается инфраструктура и обновляются образовательные программы для получения школьниками знаний, востребованных в динамичном, высокотехнологичном мире. Наряду с этим Путин назвал важным создание условий для профессионального роста педагогов и максимально широкого применения передовых практик и методик.
Напомним, накануне Владимир Путин пообщался с учителями и воспитателями — финалистами конкурсов 2024 года «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года», «Первый учитель» и телешоу «Классная тема!». В ходе встречи президент поддержал создание единого образовательного пространства, которое должно отвечать требованиям XXI века и целям развития, стоящими перед государством.