Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя

«Люди самых разных возрастов и профессий с теплотой и признательностью вспоминают своих учителей, наставников, их душевное участие в нашей судьбе. И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков ещё, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность», — сказал российский лидер, добавив, что преемственность поколений и приумножение традиций позволяют развивать на суверенной основе систему образования, совмещая лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы.