Владимир Путин ответил на личные вопросы о квартире, соцсетях и профдеформации

«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда нашими текущими заботами. Однако мы не стояли на месте. Мы шли вперед, работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем и вас. Если в ваших руках наше послание, значит, вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Значит, и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы. Чтобы вы гордились своими детьми и внуками так же, как мы гордимся своими отцами и дедами», — передал послание политик.