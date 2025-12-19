Владимир Путин ответил на личные вопросы о квартире, соцсетях и профдеформации

К концу прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопросы блица. Сначала политик поделился, что написал бы в капсулу времени.
«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда нашими текущими заботами. Однако мы не стояли на месте. Мы шли вперед, работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем и вас. Если в ваших руках наше послание, значит, вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Значит, и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы. Чтобы вы гордились своими детьми и внуками так же, как мы гордимся своими отцами и дедами», — передал послание политик.
Следом президент отметил, что не собирает материалы для будущих мемуаров, так как не хочет давать самому себе оценки. По его мнению, он должен просто работать, а оценки ему дадут другие.
Также Владимир Путин признался, что никогда не отправлял родственникам видеосообщения в соцсетях.
Президент поделился, что квартира, в которой он сейчас живет, находится в Кремле. Однако ремонт там не делался со времен Бориса Ельцина. Этим президент объяснил настолько скромные условия своей жизни.
«Делалось это, чтобы можно было отдохнуть в течение дня. Не знаю, но сомневаюсь, что Борис Николаевич там хоть раз ночевал. Я там живу. Это правда. Меня все устраивает», — пояснил Путин.
Президент России признался также, что чувствует профессиональную деформацию. Однако он считает это нормальным для любого человека, который полностью погружается в свое дело.
Владимир Путин заявил, что у него есть настоящие друзья. При этом политик уточнил: он понимает, что дружить с ним довольно тяжело, так как необходимо до конца оставаться бескорыстным.
Президент ответил и на необычный вопрос: что самое важное должен делать 13-летний мальчик. По его словам, главное — любить маму.
«Говорю без шуток. Это не ирония», — добавил политик.
Российский лидер также заявил, что любовь с первого взгляда существует.