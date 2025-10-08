Владимир Путин наградил дочь Рамзана Кадырова Хадижат почетной грамотой

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Хадижат Кадырова получила новую должность — первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни. До этого она работала несколько лет начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Подчеркивалось, что девушка организовывала благотворительные мероприятия, участвовала в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией.