Владимир Путин наградил дочь Рамзана Кадырова Хадижат почетной грамотой

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин наградил его дочь Хадижат почетной грамотой.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин своим распоряжением наградил внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Хадижат почетной грамотой президента Российской Федерации», — написал политик.
Он уточнил, что награда вручена ей за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Хадижат Кадырова получила новую должность — первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни. До этого она работала несколько лет начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Подчеркивалось, что девушка организовывала благотворительные мероприятия, участвовала в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией.