Владимир Машков поставил спектакль и сыграл в нем главную роль

Он же сыграл главную роль — купца Александра Егоровича Ванюшина, отца большого семейства. Его четыре дочери и двое сыновей живут в обстановке ненависти к отцу. Отсутствие любви он компенсирует деньгами. Но это не делает семью Ванюшиных счастливой.
«Быть режиссером и артистом одновременно — очень тяжелая вещь, потому что твой мозг как бы разделяется. Когда ты режиссер — сидишь в зале, смотришь спектакль, делаешь замечания. Но когда выходишь на сцену, уже не можешь контролировать процесс. Если будешь наблюдать за ним, вывалишься из роли», — рассказал «Известиям» Владимир Машков.
В работе над постановкой Машкову помогал драматург Олег Антонов. Он же написал инсценировку пьесы Найденова и придумал альтернативный финал спектаклю, который радикально отличается от авторской версии. Если Найденов писал драму, то в Театре Олега Табакова ее интерпретировали как трагикомедию.
Ближайшие спектакли состоятся 14 и 22 июня.