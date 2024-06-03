Владимир Машков поставил спектакль и сыграл в нем главную роль

«Быть режиссером и артистом одновременно — очень тяжелая вещь, потому что твой мозг как бы разделяется. Когда ты режиссер — сидишь в зале, смотришь спектакль, делаешь замечания. Но когда выходишь на сцену, уже не можешь контролировать процесс. Если будешь наблюдать за ним, вывалишься из роли», — рассказал «Известиям» Владимир Машков.