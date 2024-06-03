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Владимир Машков поставил спектакль и сыграл в нем главную роль

В Театре Олега Табакова 1 и 2 июня зрителям представили премьеру спектакля «Наследники». В основу легла пьеса Сергея Найденова «Дети Ванюшина», написанная в 1901 году. Режиссер постановки — худрук театра, народный артист России Владимир Машков.

Источник: Известия

Он же сыграл главную роль — купца Александра Егоровича Ванюшина, отца большого семейства. Его четыре дочери и двое сыновей живут в обстановке ненависти к отцу. Отсутствие любви он компенсирует деньгами. Но это не делает семью Ванюшиных счастливой.

«Быть режиссером и артистом одновременно — очень тяжелая вещь, потому что твой мозг как бы разделяется. Когда ты режиссер — сидишь в зале, смотришь спектакль, делаешь замечания. Но когда выходишь на сцену, уже не можешь контролировать процесс. Если будешь наблюдать за ним, вывалишься из роли», — рассказал «Известиям» Владимир Машков.

В работе над постановкой Машкову помогал драматург Олег Антонов. Он же написал инсценировку пьесы Найденова и придумал альтернативный финал спектаклю, который радикально отличается от авторской версии. Если Найденов писал драму, то в Театре Олега Табакова ее интерпретировали как трагикомедию.

Ближайшие спектакли состоятся 14 и 22 июня.