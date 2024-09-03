Владелица кафе в Сеуле необычным способ привлекла посетителей

Возраст Ли Хе Чжон стали обсуждать после того, как кто-то в Сети опубликовал фотографии женщины и информацию о том, что она родилась в 1973 году. Некоторые часто задаются вопросом, как ей удается сохранить такую внешность. В это же время другие говорят, что все это благодаря тому, что Хе Чжон стильно одевается и имеет худощавое телосложение.