Владелец японской раменной назначил цену за расправу над двумя клиентами

Вскоре ресторан написал про неблагодарных клиентов еще раз, уже в своем аккаунте в инстаграме*: «Мы не считаем, таких, как вы, за клиентов, так что не советую вам больше ходить в закусочные. Рано или поздно мы найдем вас и отомстим. Мы занимаемся бизнесом, и если кто-то решил перейти нам дорогу, мы готовы перейти дорогу ему в ответ».