Владелец японской раменной назначил цену за расправу над двумя клиентами

Япония славится своим сервисом и клиентоориентированностью: в магазинах можно купить что угодно, продавцы всегда вежливы и улыбаются, а бизнес постоянно придумывает новые способы порадовать придирчивых клиентов.
Однако, некоторые предприниматели решают пойти наперекор тренду и предложить более экзотическое решение проблемы с сервисом: например, владелец раменной «Тоедзиро» в Киото. Недавно двое посетителей оставили негативный отзыв на заведение в интернете, и бизнесмен отреагировал на это неординарно: сперва ответил на отзыв угрозами, а затем и вовсе объявил награду за головы спесивых клиентов.
Историей поделилось Anime Galaxy. «Тоедзиро» — не просто очередная новая забегаловка в крупном городе, а заведение с солидной репутацией: в общем рейтинге всех раменных Киото она находится на втором месте.
Здесь готовят дзиро рамэн: огромные порции лапши, щедро дополненные мясом и другими добавками. Большинство отзывов на заведение положительные, но не так давно двое клиентов поставили ресторану одну звезду — с этого-то все и началось.
Мужчины раскритиковали и саму еду, и обслуживание. Вскоре заведение ответило на критику — но не так, как мы привыкли видеть в интернете. Владелец написал: «Тех, кто пишет такие тупые отзывы, мы найдем и побьем». Вскоре ответ дополнился фотографией посетителей и обещанием награды любому, кто готов сообщить, где их можно отыскать.
Вскоре ресторан написал про неблагодарных клиентов еще раз, уже в своем аккаунте в инстаграме*: «Мы не считаем, таких, как вы, за клиентов, так что не советую вам больше ходить в закусочные. Рано или поздно мы найдем вас и отомстим. Мы занимаемся бизнесом, и если кто-то решил перейти нам дорогу, мы готовы перейти дорогу ему в ответ».
К угрожающему тексту была прикреплена фотография клиентов, а еще прилагалось обещание награды в 100 тысяч йен (59 тысяч рублей) любому, кто готов рассказать о местонахождении молодых людей, выследить их или же нанести им физический урон.
Владелец закусочной пояснил, что «охота» не прекратится, пока авторы отзывов не придут в его заведение еще раз, чтобы заказать там еду по-новой и оставить новый отзыв (разумеется, положительный).
Владелец раменной объяснил, что острая реакция связана с тем, что он беспокоится о репутации заведения и воспринимает приготовление рамена всерьез — поэтому не готов терпеть несправедливые отзывы. В ближайшее время ресторан планирует открыть филиалы в других странах Азии и даже в США — видимо, даже один негативный отзыв, по мнению предпринимателя, может спутать все планы.
«Все, что он может сделать — это вернуться и поесть у нас снова, оставив положительный отзыв с фотографией. По-другому я его не прощу, парень может прощаться с жизнью. Он дико напуган, так что пусть скорее возвращается», — советует бизнесмен.
Пользователи сети, впрочем, заведение не поддержали: рассказали, что в раменной очень строгие правила посещения, а гостям запрещают даже выкладывать фотографии меню в интернет. Любой, кто нарушает правило, также сталкивается с угрозами, а его фотографию выкладывают в интернет.
Кроме того, комментаторы рассказали, что у дзиро раменных принято заводить строгие правила и сурово обращаться с посетителями, хотя подобное поведение и выходит за рамки разумного. Обратились ли авторы отзывов в полицию, пока неизвестно.
Ранее рассказывали, что владелица японского посетителя запретила вход одиноким мужчинам.
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.