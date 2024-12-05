Владелец «проклятого» портрета пожаловался на странности. Что происходит

Джеймс Кислингбери утверждает, что при покупке картина была завернута в плотную бумагу, однако собака продавца без устали лаяла на нее. Когда он возвращался домой, у него сломалась машина. В отпуске мужчина вывихнул плечо — и это еще один загадочный знак, по мнению Кислингбери. Потом он принес картину на работу и сначала оставил ее в подсобке. Мало кто знал об этом, но почти все коллеги стали рассказывать о якобы начавшихся паранормальных событиях.