Владелец «проклятого» портрета пожаловался на странности. Что происходит

В Великобритании хозяин проклятого портрета девочки пожаловался на странности, связанные с картиной. Говорит, что его стали преследовать чьи-то тени, пишет Daily Star.
Картина пугала и предыдущую хозяйку. Зои Эллиотт-Браун купила произведение за £25 в благотворительном магазине в Гастингсе. И вскоре после приобретения, по словам женщины, ее стала преследовать таинственная «черная фигура». Перепуганная ценительница искусства продала портрет на eBay за £1 680 — в сентябре 2023 года полотно приобрел 45-летний Джеймс Кислингбери, управляющий туристической достопримечательностью The London Bridge Experience. Картину он повесил у себя в приемной и стал часто сталкиваться с чем-то «сверхъестественным», заявляет мужчина. Например, его окружили тени, когда он был один.
«Я вышел на лестничную площадку, хотел в тишине ответить на звонок. И тут вокруг меня закружили какие-то тени», — делится эмоциями Кислингбери. Он утверждает, что тени стали ходить не только за ним, но и за другими работниками The London Bridge Experience. Некоторые слышат шаги, чувствуют прикосновение рук. Кто-то даже видел тень ребенка, играющего в прятки.
Джеймс Кислингбери утверждает, что при покупке картина была завернута в плотную бумагу, однако собака продавца без устали лаяла на нее. Когда он возвращался домой, у него сломалась машина. В отпуске мужчина вывихнул плечо — и это еще один загадочный знак, по мнению Кислингбери. Потом он принес картину на работу и сначала оставил ее в подсобке. Мало кто знал об этом, но почти все коллеги стали рассказывать о якобы начавшихся паранормальных событиях.
Об истории произведения известно мало: три предыдущих владельца вернули картину — тоже жаловались на привидений. Предположительно, в благотворительный магазин в Гастингсе ее отдал некий пожилой мужчина. Кислингбери пока не спешит избавляться от проклятой картины — говорит, она стала своеобразной частью коллектива The London Bridge Experience.
Проклятым называют и произведение Эдварда Мунка «Умершая мать», которая с 1918 года находится в коллекции Бременской картинной галереи. На ней изображена девочка, стоящая возле тела скончавшейся матери. Предыдущим владельцам полотна казалось, что ребенок с картины следит за ними, они также слышали исходивший с полотна шелест простыней и шепот, пишет Observer.