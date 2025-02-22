Владелец обувной компании пытался доказать в суде, что продает «произведения искусства»

20 февраля Верховный суд Германии постановил, что сабо фирмы Birkenstock могут быть излюбленной обувью голливудских звезд, но они не являются произведениями искусства, — пишет The Guardian.
Известно, что нынешний владелец компании подал в суд, чтобы «подражатели» перестали производить аналогичную обувь. Однако судья установил, что продукция Birkenstock не может считаться «произведениями прикладного искусства, защищенными авторским правом». Это объяснили универсальностью дизайна.
Напомним, что созданный в 1774 году на юго-западе Германии бренд Birkenstock специализируется на производстве ортопедической обуви. Большинство продаваемой продукции, включая знаменитые пробковые сабо, сегодня пользуются особой популярностью среди обычных людей и знаменитостей, вроде Кэти Перри и Бритни Спирс.
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