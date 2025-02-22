Владелец обувной компании пытался доказать в суде, что продает «произведения искусства»

Известно, что нынешний владелец компании подал в суд, чтобы «подражатели» перестали производить аналогичную обувь. Однако судья установил, что продукция Birkenstock не может считаться «произведениями прикладного искусства, защищенными авторским правом». Это объяснили универсальностью дизайна.