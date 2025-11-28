Владельцы конкурса «Мисс Вселенная» объявлены в международный розыск

К слову, все это усугубило и без того непростую ситуацию вокруг «Мисс Вселенная» в этом году. Перед финалом двое из восьми судей решили покинуть свои посты в жюри. Они намекали на возможные манипуляции с результатами голосования. Член международного жюри Омар Арфуш заявил, что уходит с должности и собирается подать в суд на организаторов конкурса. По его словам, они виновны в мошенничестве, злоупотреблении властью, коррупции, обмане, нарушении договоров, конфликте интересов, а также в нанесении эмоционального и репутационного ущерба.