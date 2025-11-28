Владельцы конкурса «Мисс Вселенная» объявлены в международный розыск

Конкурс «Мисс Вселенная» (когда-то им владел президент США Дональд Трамп) с 2022 года принадлежит тайской бизнес-вумен Джаккафонг Джакраютатип и ее компании JKN Global. Женщину объявили в розыск в Таиланде. Это было связано с тем, что она не явилась на слушание в суде Бангкока по делу о юридическом споре на 30 миллионов батов (около 930 тысяч долларов) с инвестором JKN Global. Суд Южного округа Бангкока сообщил, что выдал ордер на арест Джараютапип, чье нынешнее местонахождение, по данным тайских СМИ, неизвестно.
Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на Associated Press, Джараютапип и JKN Global столкнулись с серьезными проблемами еще в 2023 году. Тогда компания начала допускать дефолты по выплатам инвесторам. В 2024 году организация подала заявление на проведение процедуры реабилитации в рамках дела о банкротстве в тайский суд. По данным AP, ее задолженность составляет около 3 млрд батов (примерно 92,63 млн долларов).
Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) наложила санкции на Джараютапип и JKN Global за публикацию «ложной или вводящей в заблуждение информации» в финансовой отчетности компании и оштрафовала их на 4 млн батов (124 тысяч долларов).
В заявлении SEC говорится, что JKN Global не раскрыла инвесторам в полном объеме информацию о подписании в октябре 2023 года соглашения о продаже 50% своих акций конкурса «Мисс Вселенная» мексиканскому бизнесмену Раулю Роче Канту и его компании Legacy Holding Group USA Inc.
По данным AP, Джараютапип ушла со всех постов в компании после санкций, но осталась акционером. Она также не присутствовала на недавнем конкурсе «Мисс Вселенная», который состоялся в Бангкоке.
Канту, в свою очередь, столкнулся с правовыми проблемами в Мексике. По данным новостного агентства AFP, прокуратура сообщила, что он является фигурантом расследования по факту предполагаемого трафика оружия, наркотиков и топлива между Мексикой и Гватемалой.
По данным AFP, по этому делу предъявлены обвинения 13 лицам, хотя Канту пока официально не назван в числе обвиняемых.
К слову, все это усугубило и без того непростую ситуацию вокруг «Мисс Вселенная» в этом году. Перед финалом двое из восьми судей решили покинуть свои посты в жюри. Они намекали на возможные манипуляции с результатами голосования. Член международного жюри Омар Арфуш заявил, что уходит с должности и собирается подать в суд на организаторов конкурса. По его словам, они виновны в мошенничестве, злоупотреблении властью, коррупции, обмане, нарушении договоров, конфликте интересов, а также в нанесении эмоционального и репутационного ущерба.
Напомним, главную корону завоевала 25-летняя Фатима Бош из Мексики. Накануне финала конкурса между ней и организаторами случился большой скандал. Вице-президент конкурса Нават Ицарагрисил резко раскритиковал участницу, назвав ее «тупой». Все из-за того, что она не пришла на фотосессию от спонсоров. Он не дал ей даже возможности объясниться, позвал охрану и сказал, что те, кому не нравятся правила, могут уйти. Несмотря на это, Фатима победила в конкурсе. Позднее «Мисс Россия» Венза объяснила, что помогло мексиканке завоевать корону.