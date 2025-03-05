Владельцам собак объяснили, как распознать у них стресс

«Многие владельцы домашних животных выражают свою любовь с помощью объятий, но оказывается, что не все собаки ценят этот жест. Некоторые собаки на самом деле могут испытывать стресс от объятий. Это связано с тем, что когда мы обнимаем их и крепко прижимаем к себе, некоторые собаки могут чувствовать себя подавленными и напуганными», — уточнили в сообщении.