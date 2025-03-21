Влад А4 провел виртуальную экскурсию по Третьяковке

Что общего у одного из главных музеев страны и сверхпопулярного блогера? Видеоэкскурсия! Теперь, чтобы прогуляться по Третьяковской галерее, необязательно ехать в Москву — можно включить видео с Владом А4, которое эксклюзивно вышло ВКонтакте.
Видеоэкскурсия выложена в сообществе Третьяковки. В своей авторской манере Влад А4 рассказывает про девять шедевров из собрания музея, среди которых:
- «Девочка с персиками» Валентина Серова;
- «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова;
- «Лунная ночь на Днепре» Архипа Куинджи;
- «Гадалка» Михаила Врубеля;
- «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина и Константина Савицкого.
На видео Влад рассказывает, как позировали для портретов Николай II и Федор Шаляпин, изучает, как по-разному писали воду Архип Куинджи и Виктор Борисов-Мусатов, а также интепретирует великие картины в своей неподражаемой манере, вспоминая то про айфон, то про кальян-рэп, то про фильтры для соцсетей: это помогает юному зрителю найти параллели в творениях классиков с сегодняшним днем.
Разумеется, настоящую экскурсию видео не заменит, но оно дает яркое представление о ряде шедевров и, как надеются создатели, поможет привлечь юную аудиторию в один из крупнейших музеев страны.
Вот как комментирует ролик директор Третьяковки Елена Проничева: «Авторский маршрут Влада А4 с интересными фактами об известных всем полотнах и великих художниках поможет молодой аудитории по новому взглянуть на музей и, надеюсь, подтолкнет их к посещению галереи, чтобы уже вживую познакомится с произведениями».
А Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK, уверена, что «виртуальная прогулка по Третьяковке с Владом А4 дает возможность пользователям по-новому взглянуть на опыт “общения” с искусством и посещение музеев сегодня».
К тому же, длится гораздо короче: всего 18 минут вместо 2−3 часов, которые потребуются, чтобы осмотреть всю экспозицию вживую, и может послужить отличным первым шагом для знакомства с собранием живописи на Лаврушинском переулке: посмотреть ее можно в сообществе музея.