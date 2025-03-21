Влад А4 провел виртуальную экскурсию по Третьяковке

На видео Влад рассказывает, как позировали для портретов Николай II и Федор Шаляпин, изучает, как по-разному писали воду Архип Куинджи и Виктор Борисов-Мусатов, а также интепретирует великие картины в своей неподражаемой манере, вспоминая то про айфон, то про кальян-рэп, то про фильтры для соцсетей: это помогает юному зрителю найти параллели в творениях классиков с сегодняшним днем.