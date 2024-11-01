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«Вкусно — и точка» запустит меню с блинами и кубанскими пирожками

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» с 13 ноября запустит русское меню, в котором будут «Муромские блинчики», «Кубанские пирожки», «Таежный пунш», а также «Арбатский бургер». Об этом пишет «РИА Новости».

Источник: Shutterstock

Продажи новых позиций в меню начнутся с 13 ноября. Они будут доступны в том числе в доставке.

«Русская кухня славится своим разнообразием, поэтому мы тщательно выверяли итоговый состав наших новинок. В качестве ингредиентов мы использовали продукты, которые входят в привычный рацион миллионов россиян: сочные говяжьи и куриные котлеты, всеми любимые картофель и грибы, а также свежие овощи и ягоды», — сказала вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка» Дарья Назаркина.

Продажи новых позиций в меню начнутся с 13 ноября. Они будут доступны в том числе в доставке.

Отмечается, что в меню вошли пять абсолютно новых позиций: «Арбатский бургер» двух видов — с говядиной и курицей, «Муромские блинчики», «Кубанский пирожок клубника-малина» и «Таежный пунш брусника-можжевельник».

Как прокомментировали в компании, в состав «Арбатского бургера» войдут ржаная булочка с глазурью и гречневой посыпкой, котлета, свежий томат, салат айсберг, сливочный сыр, копченая индейка и сливочный соус со вкусом малосольных огурцов и укропа. Он будет доступен в двух вариантах: как с бифштексом из говядины, так и с куриной котлетой.

«Муромские блинчики» представят собой горячие хрустящие блины, обжаренные во фритюре с начинкой из картофеля, грибов и сыра с нотками черного перца, укропа и тимьяна, рассказали во «Вкусно — и точка».

Так же по словам Назаркиной, в продаже в осенне-зимнем сезоне появится горячий таежный пунш.