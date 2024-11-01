«Вкусно — и точка» запустит меню с блинами и кубанскими пирожками

Как прокомментировали в компании, в состав «Арбатского бургера» войдут ржаная булочка с глазурью и гречневой посыпкой, котлета, свежий томат, салат айсберг, сливочный сыр, копченая индейка и сливочный соус со вкусом малосольных огурцов и укропа. Он будет доступен в двух вариантах: как с бифштексом из говядины, так и с куриной котлетой.