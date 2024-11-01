«Вкусно — и точка» запустит меню с блинами и кубанскими пирожками

Продажи новых позиций в меню начнутся с 13 ноября. Они будут доступны в том числе в доставке.
«Русская кухня славится своим разнообразием, поэтому мы тщательно выверяли итоговый состав наших новинок. В качестве ингредиентов мы использовали продукты, которые входят в привычный рацион миллионов россиян: сочные говяжьи и куриные котлеты, всеми любимые картофель и грибы, а также свежие овощи и ягоды», — сказала вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка» Дарья Назаркина.
Продажи новых позиций в меню начнутся с 13 ноября. Они будут доступны в том числе в доставке.
Как прокомментировали в компании, в состав «Арбатского бургера» войдут ржаная булочка с глазурью и гречневой посыпкой, котлета, свежий томат, салат айсберг, сливочный сыр, копченая индейка и сливочный соус со вкусом малосольных огурцов и укропа. Он будет доступен в двух вариантах: как с бифштексом из говядины, так и с куриной котлетой.
«Муромские блинчики» представят собой горячие хрустящие блины, обжаренные во фритюре с начинкой из картофеля, грибов и сыра с нотками черного перца, укропа и тимьяна, рассказали во «Вкусно — и точка».
Так же по словам Назаркиной, в продаже в осенне-зимнем сезоне появится горячий таежный пунш.