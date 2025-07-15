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«Вкусно — и точка» прокомментировала видео с плевком в бургер

Телеграм-канал «Двач» опубликовал видео, на котором сотрудник «Вкусно — и точка» из Каменск-Шахтинска плюет в бургер клиента. Инцидент прокомментировали в пресс-службе компании.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Там рассказали, что работника уволили. «Сотрудник, заснятый на видео, больше не работает в предприятии “Вкусно — и точка”. Его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании», — сообщили «Ленте.ру» в компании.

Кроме того, организация выразила признательность клиенту, который не оставил случившееся без внимания, записав и опубликовав видео. Собеседник издания заверил, что компании очень важны доверие гостей и их обратная связь. «Вкусно — и точка» собирается принять дополнительные меры для того, чтобы не допустить таких случаев в будущем. Компания усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сравнил бургеры из «Вкусно — и точка» и McDonald’s и рассказал, какой вкуснее.