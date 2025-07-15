«Вкусно — и точка» прокомментировала видео с плевком в бургер

Кроме того, организация выразила признательность клиенту, который не оставил случившееся без внимания, записав и опубликовав видео. Собеседник издания заверил, что компании очень важны доверие гостей и их обратная связь. «Вкусно — и точка» собирается принять дополнительные меры для того, чтобы не допустить таких случаев в будущем. Компания усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети.