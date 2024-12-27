Вкусите сочный гирос: греческую кухню признали лучшей в мире

Гастрономическая энциклопедия TasteAtlas опубликовала ежегодный рейтинг лучших кухонь мира. Первое место по итогам 2024 года заняла греческая кухня, второе — итальянская, третье — мексиканская.
В греческом «меню» гурманы со всего мира выделили сочный гирос — питу с мясом, соусом и свежими овощами, а также традиционный греческий салат и мусаку — запеканку с баклажанами и фаршем из баранины. Самыми популярными греческими продуктами были признаны сыры фета и касери, греческий йогурт, а также оливки сорта «каламата» и масло из них.
Лучшими блюдами и продуктами итальянской кухни, занявшей второе место в рейтинге, признали пиццу «Неаполитана», сыр буррата и ветчину прошутто. Среди мексиканской кухни, замыкающей тройку лидеров, выделили тако биррия, блюдо из кукурузы «эскита» и блюдо из свинины «кочинита пибиль».
Известно, что в топ-10 лучших кухонь также вошли: испанская, португальская, турецкая, индонезийская, французская, японская и китайская кухни. Русская кухня заняла лишь 34-ю строчку в рейтинге. Лучшими блюдами были названы шашлыки, блины, торт медовик, сырники и хычины ― традиционные лепешки из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
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