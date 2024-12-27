Вкусите сочный гирос: греческую кухню признали лучшей в мире

В греческом «меню» гурманы со всего мира выделили сочный гирос — питу с мясом, соусом и свежими овощами, а также традиционный греческий салат и мусаку — запеканку с баклажанами и фаршем из баранины. Самыми популярными греческими продуктами были признаны сыры фета и касери, греческий йогурт, а также оливки сорта «каламата» и масло из них.