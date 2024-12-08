Вкус влюбленности: история шоколада, его польза и необычные свойства

— Если честно, шоколад я раньше себе позволяла нечасто, — рассказывает Любовь Басинова. — Мне важно быть в форме, вести здоровый образ жизни и следить за правильностью питания. А массовый маркетинг ориентируется на добавление в шоколадную продукцию большого количества сахара. Потом я узнала о профессии шоколатье, заинтересовалась, освоила ее на курсах и стала изучать вопрос, как сделать шоколад вкусным и полезным. Захотелось порадовать тех, кто, как и я, отказался от потребления сахара. Для меня на первом месте всегда стоит высокое качество ингредиентов, их польза, натуральность и экологичность. В свой шоколад я не положу того, что противоречит принципам здорового питания. К тому же крафтовое производство не забивает яркий, неповторимый вкус шоколада, но дает возможность его подчеркнуть.