Вкус влюбленности: история шоколада, его польза и необычные свойства

Стоит съесть шоколадку, и на душе становится легче. Веками проверено и даже наукой доказано! А первыми полезные свойства шоколада распознали древние народы Центральной Америки. Ольмеки, майя, ацтеки готовили из какао-бобов, семян шоколадного дерева, бодрящий напиток «чоколатль», что означает «горькая вода».
А Европа получила этот старейший природный продукт лишь в XVI веке. Правда, испанские конкистадоры, что привезли какао-бобы из Нового Света, напитком поначалу не впечатлились. Да и в России при Петре I его называли «сироп из сажи». Зато когда распробовали и начали делать на основе какао-бобов десерты, мир не устоял — шоколад стал одним из самых любимых лакомств.
Средство от хандры
«Пока на улицах лежит снег, шоколадное пирожное — лучшее лекарство», писал Эрих Мария Ремарк. Марина Цветаева в одном из своих стихотворений делится привычкой «шоколадом лечить печаль». И кто поспорит с тем, что это один из эффективных продуктов для борьбы с сезонной депрессией? К тому же шоколад создает ощущение влюбленности, недаром ведь ацтеки считали его афродизиаком.
Магии в этом, конечно, нет. Дело в полезных веществах.
Мало того, британский исследователь Дэвид Льюис провел эксперимент, доказавший, что таяние шоколада во рту может привести к более продолжительному эффекту эйфории, чем поцелуи. Словом, эпитет «съедобное счастье» шоколад получил отнюдь не случайно. К тому же современные исследования доказывают, что антиоксиданты, которыми богат шоколад, защищают организм от старения, оказывают положительный эффект на сердечно-сосудистую систему, улучшают память.
Но в первую очередь шоколад — это все-таки изысканное лакомство. Диетологи напоминают, что традиционно главный источник калорий в нем — глюкоза (сахар) и молочные продукты. Так что тут важен баланс ингредиентов. А учитывая, что правильное питание стало одним из трендов заботы о здоровье, возник вопрос: как сделать так, чтобы шоколад не портил фигуру, а его отсутствие — настроение. Ведь сегодня по статистике более трети россиян ежедневно балуют себя сладким и шоколад в явных фаворитах.
Правильные ингредиенты
То, что шоколад — универсальный продукт, кондитерам известно давно. Горький, темный, молочный, белый, пористый… Видов не счесть, а играть со вкусами можно до бесконечности. Ведь у плодов шоколадного дерева насчитывается до 400 различных ароматов. Разработкой самых невероятных рецептов шоколадных сладостей и изготовлением их своими руками занимаются шоколатье.
Эта «вкусная» и творческая профессия сегодня приобретает особую популярность. А в стране появляется все больше частных, крафтовых производств, выпускающих шоколадные шедевры небольшими партиями по индивидуальным, авторским рецептам. Спросом такие десерты пользуются у гурманов, желающих оценить разнообразие оттенков вкуса и текстуры.
Интересен ремесленный шоколад и для сторонников правильного питания: продукт производится на основе исключительно натуральных составляющих, без искусственных красителей и усилителей вкуса.
Чем полезен шоколад: мнение диетолога
— Если честно, шоколад я раньше себе позволяла нечасто, — рассказывает Любовь Басинова. — Мне важно быть в форме, вести здоровый образ жизни и следить за правильностью питания. А массовый маркетинг ориентируется на добавление в шоколадную продукцию большого количества сахара. Потом я узнала о профессии шоколатье, заинтересовалась, освоила ее на курсах и стала изучать вопрос, как сделать шоколад вкусным и полезным. Захотелось порадовать тех, кто, как и я, отказался от потребления сахара. Для меня на первом месте всегда стоит высокое качество ингредиентов, их польза, натуральность и экологичность. В свой шоколад я не положу того, что противоречит принципам здорового питания. К тому же крафтовое производство не забивает яркий, неповторимый вкус шоколада, но дает возможность его подчеркнуть.
Гурманы оценят
По сути, первыми шоколатье были ацтеки, которые в напиток «чоколатль» добавляли всевозможные пряности, мед и даже жгучий перец. В наши дни какао-бобы тоже основной и самый главный ингредиент шоколада. О них шоколатье знают все — начиная от способов выращивания и тонкостях селекции до нюансов различных вкусов и ароматов. Мастера выбирают какао-бобы высшего качества родом из Перу, Колумбии, Бразилии. Их очищают, обжаривают, измельчают и перемалывают в пасту. Потом к ней добавляют остальные ингредиенты. И вот тут-то и начинается магия. Недаром шоколатье называют чародеем аромата, волшебником вкуса и скульптором шоколадных шедевров. Необычные, порой самые неожиданные добавки и комбинации позволяют создать поистине изысканные лакомства.
— Это всегда эксперимент, — рассказывает шоколатье Любовь Басинова. — Но мы принципиально не используем рафинированный сахар, все конфеты и шоколад изготовлены вручную и в них нет консервантов, красителей и искусственных добавок.
Согласитесь, шоколадная карамель на кокосовом молоке — необычно. А белый гречишный шоколад с малиновой начинкой или смородиновое эскимо в слое темного шоколада пробовали? Выбирайте на свой вкус и получайте удовольствие!
— Конечно, мы ориентируемся на спрос потребителей, — продолжает шоколатье. — Я люблю с начинкой «имбирный пряник», кто-то предпочитает десерт с ноткой восточных пряностей, а кому-то по душе фруктовые начинки. Многим нравится шоколад с малиной, при изготовлении которого мы используем только натуральные ягоды, а не ароматизаторы.
Какой шоколад нельзя есть детям
Как и какие продукты сочетать в комбинациях с шоколадом — секрет каждого шоколатье. Но чтобы стать настоящим шоколадных дел мастером, нужно еще обладать художественным вкусом и фантазией. Крафтовый шоколад — это не только вкус, но и эстетика, ставящая его в ряд не просто еды, а изысканного и необычного подарка.
ИСТОРИЯ.
В племенах майя и ацтеков какао-бобы были основной торговой валютой. Всем товарам присваивалась ценность в единицах какао: один боб какао был эквивалентен одной большой тыкве или нескольким фруктам, индейка стоила 20 бобов, а за 100 бобов можно было даже купить раба. В некоторых частях Латинской Америки какао-бобы использовались в качестве разменной валюты вплоть до конца XIX века.