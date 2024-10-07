Вкривь и вкось. Остеопат перечислил 4 самые опасные позы ребенка за партой

Родители часто пытаются исправить ситуацию постоянным контролем и фразами вроде: «выпрямись» или «хватит сутулиться». Однако зачастую ребенок выбирает неправильную позу неосознанно. Просто потому, что «сидеть правильно» ему банально неудобно. Часто это происходит из-за неправильной организации рабочего места. Повлиять на выбор школьной парты родители, само собой, не могут, хотя обратить внимание на ее размер и форму будет нелишним. Однако им вполне по силам позаботиться об организации рабочего места школьника хотя бы дома. Сформировав правильные привычки, ребенок сможет хотя бы частично адаптировать их и в школе.