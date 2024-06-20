VK запустит онлайн-сервис для репетиторов

По словам источников, новый сервис VK Tutoria будет построен на базе сервисов Mail.ru («доски» для совместной работы, календаря, заметок и облачного хранилища) с интеграцией «VK Мессенджера» и «VK Звонков». Он будет ориентирован на репетиторов, учащихся и их родителей, а также тренеров, психологов и людей, которые пользуются их услугами. Функционал сервиса будет давать возможность организовывать занятия и контролировать рабочее расписание, иметь связь с учениками и их родителями, а также делиться файлами домашних заданий. Сейчас он тестируется на сотрудниках компании.