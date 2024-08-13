VK запустила новый образовательный сервис

У VK появился новый бесплатный сервис для организации работы репетиторов и учеников — VK Tutoria.
Вот что есть в новом сервисе:
- видеоплатформа — можно проводить занятия прямо в Tutoria;
- календарь — можно управлять своим расписанием;
- облако — хранить и делиться учебными материалами;
- удобный личный кабинет для преподавателя или ученика.
В Tutoria объединили классические сервисы Mail.ru, вроде Календаря, Заметок и Облака, встроенную интерактивную доску для совместной работы, мессенджер и звонки — и собрали из всего этого удобную единую образовательную систему.
Наша цель — предоставить каждому репетитору возможность просто и легко делиться знаниями со своими учениками.
На данный момент онлайн-платформа бесплатна для всех, и ограничений по числу учеников и занятий в ней нет. Есть мобильная и веб-версии. Войти в платформу можно через VK ID.