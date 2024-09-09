VK запускает программу грантов на обучение музыкальному бизнесу

У всех, кто хотел стать организатором в мире музыки, но не знал, с чего начать, появился уникальный шанс: музыкальные менеджеры и продюсеры смогут получить грант на образование от VK Education.
Счастливчики смогут бесплатно учиться в Moscow Music School (Universal University). В рамках программы начинающих менеджеров будут учить эксперты креативной платформы Простор, VK Records и Universal University, а на выходе у них появится возможность самостоятельного старта в профессии. Участники также получат доступ к музыкальной студии VK Records. Всего в программе доступно 16 грантовых мест.
По гранту можно бесплатно отучиться в Moscow Music School по направлениям «Музыкальный продюсер» и «Музыкальный бизнес». Направление «Музыкальный продюсер» посвящено работе над музыкальными проектами, развитию креативных способностей, продакшну и основам пост-продакшна. «Музыкальный бизнес» — стратегиям развития артиста, продвижению релиза и организации выступлений музыкантов.
Отбор на грантовую программу будет проходить в два этапа. До 20 сентября претендентам нужно заполнить анкету и рассказать, почему этот грант для них важен, в формате эссе или короткого видеоролика. Кроме того:
- для программы «Музыкальный продюсер» нужно будет прислать несколько треков собственного сочинения в любом жанре;
- для программы «Музыкальный бизнес» — выполнить тестовое задание по трем направлениям: ивент-менеджмент, работа с артистом, A&R-менеджмент.
Всех, кто успешно пройдет первый этап отбора, пригласят на собеседование. Обладателей грантовых мест совместно выберут кураторы Moscow Music School Анатолий Айс и Павел Жилов, эксперты VK и представители музыкальной индустрии. Результаты будут объявлены 30 сентября.
Обучение в Moscow Music School стартует в ноябре и продлится учебный год. Подать заявку и узнать подробности можно на странице программы.