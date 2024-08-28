«VK Видео» догоняет YouTube по популярности в России

«О существовании YouTube знают порядка 97% россиян, пользующихся видеосервисами. Смотрят его регулярно — 90%. Знание пользователей о “VK Видео” приближается к 90%, доля регулярных просмотров составляет 51%», — говорится в исследовании, проведенном в начале августа. В нем приняли участие более тысячи россиян, просматривающих видео в онлайне.
В свою очередь о платформе Rutube знают 75% россиян, а треть регулярно смотрит на ней контент. Про «Дзен» наслышаны 68%, а про видеосервис соцсети «Одноклассники» - чуть меньше трети. Отмечается, что отечественные платформы — «VK Видео», Rutube и «Дзен» — за годы работы в России получили огромную совокупную зрительскую аудиторию, рост которой ускорился на фоне замедления работы YouTube.
Что касается готовности рекомендовать сервис, то за YouTube проголосовали почти половина респондентов. «VK Видео» посоветуют знакомым 31%, видео в «Одноклассниках» — 20%, Rutube — 18%, а вот «Дзен» — лишь 4%.
В целом почти все россияне — 96% — смотрят видео на платформах не реже нескольких раз в неделю. Более половины из них тратят на просмотр 1−2 часа в день, однако средний показатель составил 2,5 часа в день. Чаще всего такой контент смотрят на смартфоне, персональный компьютер или ноутбук выбирают около 45%, а Smart TV — 38%.