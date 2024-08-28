«VK Видео» догоняет YouTube по популярности в России

В целом почти все россияне — 96% — смотрят видео на платформах не реже нескольких раз в неделю. Более половины из них тратят на просмотр 1−2 часа в день, однако средний показатель составил 2,5 часа в день. Чаще всего такой контент смотрят на смартфоне, персональный компьютер или ноутбук выбирают около 45%, а Smart TV — 38%.