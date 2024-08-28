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«VK Видео» догоняет YouTube по популярности в России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. «VK Видео» догоняет YouTube по популярности в России: о существовании американского видеохостинга знают 97% россиян, пользующихся видеосервисами, а о «VK Видео» — почти 90%, подсчитали для РИА Новости специалисты Telecom Daily.

Источник: © РИА Новости

«О существовании YouTube знают порядка 97% россиян, пользующихся видеосервисами. Смотрят его регулярно — 90%. Знание пользователей о “VK Видео” приближается к 90%, доля регулярных просмотров составляет 51%», — говорится в исследовании, проведенном в начале августа. В нем приняли участие более тысячи россиян, просматривающих видео в онлайне.

В свою очередь о платформе Rutube знают 75% россиян, а треть регулярно смотрит на ней контент. Про «Дзен» наслышаны 68%, а про видеосервис соцсети «Одноклассники» - чуть меньше трети. Отмечается, что отечественные платформы — «VK Видео», Rutube и «Дзен» — за годы работы в России получили огромную совокупную зрительскую аудиторию, рост которой ускорился на фоне замедления работы YouTube.

По подсчетам аналитиков, россияне практически одинаково довольны качеством видео в VK, «Одноклассниках» и на YouTube: первые две платформы по данному показателю достигли 4,18 и 4,17 балла из пяти возможных, а зарубежный видеохостинг набрал 4,42 балла. При этом Rutube и «Дзен» завоевали у отечественной аудитории по 3,95 балла.

Что касается готовности рекомендовать сервис, то за YouTube проголосовали почти половина респондентов. «VK Видео» посоветуют знакомым 31%, видео в «Одноклассниках» — 20%, Rutube — 18%, а вот «Дзен» — лишь 4%.

В целом почти все россияне — 96% — смотрят видео на платформах не реже нескольких раз в неделю. Более половины из них тратят на просмотр 1−2 часа в день, однако средний показатель составил 2,5 часа в день. Чаще всего такой контент смотрят на смартфоне, персональный компьютер или ноутбук выбирают около 45%, а Smart TV — 38%.