VK создал крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в России

«VK объединила видеоконтент платформ “VK видео”, “Дзен” и “ОК. Видео” в едином хранилище на основе собственной разработки — one-cloud. Его объем превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 млрд Гбайт. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ», — отмечается в сообщении.
«One-cloud, на основе которого создано хранилище, — внутренняя разработка компании, платформа является стандартом для проектов всего VK. Внедрение one-cloud позволило выстроить единую систему управления вычислительными мощностями VK, снизив инфраструктурные издержки», — добавили в в VK.
Создание VK хранилища виедоконтента происходит на фоне сбоев в работе Youtube на территории России. Так, 3 августа видеохостинг прекратил воспроизведение видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии на территории России, а 8 августа перестал открываться в браузерной версии на настольных ПК в России.