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VK создал крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Технологический холдинг VK объединил видеоконтент платформ «VK видео», «Дзен» и «ОК. Видео» в едином облачном хранилище на основе собственной разработки и его объем превысил более 1,5 млрд Гбайт, говорится в сообщении компании.

Источник: РИА "Новости"

«VK объединила видеоконтент платформ “VK видео”, “Дзен” и “ОК. Видео” в едином хранилище на основе собственной разработки — one-cloud. Его объем превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 млрд Гбайт. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ», — отмечается в сообщении.

В компании пояснили, что летом 2024 года пиковый объем загрузки нового контента доходил до 1 петабайта в день, а благодаря созданию облачной библиотеки возросла надежность хранения видео. При возможном выходе из строя отдельных хранилищ в дата-центрах данные автоматически восстанавливаются и копируются на новые носители.

«One-cloud, на основе которого создано хранилище, — внутренняя разработка компании, платформа является стандартом для проектов всего VK. Внедрение one-cloud позволило выстроить единую систему управления вычислительными мощностями VK, снизив инфраструктурные издержки», — добавили в в VK.

Создание VK хранилища виедоконтента происходит на фоне сбоев в работе Youtube на территории России. Так, 3 августа видеохостинг прекратил воспроизведение видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии на территории России, а 8 августа перестал открываться в браузерной версии на настольных ПК в России.