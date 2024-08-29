VK создал крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в России

Создание VK хранилища виедоконтента происходит на фоне сбоев в работе Youtube на территории России. Так, 3 августа видеохостинг прекратил воспроизведение видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии на территории России, а 8 августа перестал открываться в браузерной версии на настольных ПК в России.