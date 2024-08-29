VK создал крупнейшую библиотеку видеоконтента в России

VK объединил видеоконтент платформ ОК, Дзен и VK Видео в одном хранилище на основе собственной разработки — one-cloud. 1,5 эксабайта (более 1,5 миллиардов гигабайт).
One-cloud, на основе которого создано хранилище, — внутренняя разработка компании, которая является стандартом для всех платформ VK. Внедрение one-cloud позволило выстроить единую систему управления вычислительными мощностями VK, снизив инфраструктурные издержки.
И только за лето 2024 года пиковый объем загрузки видеоматериалов доходил до одного петабайта в день, что составляет более одного миллиона гигабайтов. Туда входят как материалы блогеров и дорамы, так и мультфильмы и спортивные трансляции.
One-cloud делает хранение видеоконтента более надежным. Так, при возможном выходе из строя отдельных хранилищ в дата-центрах данные автоматически восстанавливаются и копируются на новые носители.
«Благодаря единому хранилищу удалось минимизировать дублирование контента: если пользователи повторно загружают одно и то же видео на одну из платформ, то хранилище автоматически удаляет дубли» — рассказал CTO ВКонтакте и VK Видео Сергей Ляджин. Также он добавил, что благодаря разработке рекомендательные системы обучаются лучше, поэтому пользователи могут находить более интересный контент, а у авторов таким образом повышается охват аудитории.