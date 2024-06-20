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VK Реклама создаст вертикальные ролики для продвижения бизнеса

В VK Рекламе появился новый инструмент для создания видео за считанные минуты.

Владельцы бизнес-аккаунтов и авторы теперь смогут создать видео из готовых изображений и текстов за несколько минут. Это стало возможным благодаря новому инструменту VK Рекламы. Он монтирует вертикальные ролики в форматах 4:5 и 9:16 продолжительностью до шести секунд.

Пользователю достаточно выбрать готовые изображения из ИИ-галереи креативов или использовать собственные фото. Тексты можно также создавать автоматически или добавлять свои варианты. Инструмент анимирует статичные картинки, добавит фон и текст без изменения размера и визуальных элементов исходных креативов.

Инструмент проанализирует все элементы будущего видео и предложит несколько вариантов в блоке «Видео».

Алгоритмы покажут рекламу целевым пользователям в ленте и клипах ВКонтакте, в Дзене, других проектах VK и рекламной сети. Так бизнес привлечет к себе больше клиентов, а авторы увеличат количество подписчиков.

Подробнее о новом инструменте — на сайте VK Рекламы.

Анна Морозова