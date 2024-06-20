VK Реклама создаст вертикальные ролики для продвижения бизнеса

Владельцы бизнес-аккаунтов и авторы теперь смогут создать видео из готовых изображений и текстов за несколько минут. Это стало возможным благодаря новому инструменту VK Рекламы. Он монтирует вертикальные ролики в форматах 4:5 и 9:16 продолжительностью до шести секунд.