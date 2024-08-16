VK продлил программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов

Деньги можно будет потратить на создание и развитие проектов. Например, облачные решения VK Cloud, сервисы для взаимодействия команд VK WorkSpace и инструменты продвижения VK Рекламы. Заявки на гранты принимаются до конца этого года.
«На первом этапе программы самый высокий спрос на вычислительные ресурсы мы получили от команд проектов на базе машинного обучения и генеративных нейросетей», — рассказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud и лидер бизнес-сегмента SaaS, VK Tech.
Он отметил важность быстрого тестирования гипотез и вывод продуктов на рынок. В этом помогают облачные ресурсы. В отличие от собственного оборудования дополнительные мощности в облаке можно подключить или отключить моментально. Платить нужно будет только за фактически использованные ресурсы, что снижает издержки и ускоряет развитие инноваций.
Грант на разработку или развитие продукта будет действовать полгода. В зависимости от задач и потребностей проекта любые два месяца сервисами VK Cloud можно пользоваться бесплатно, а четыре месяца — со скидкой 50%.
Участникам предоставят доступ к платформе VK WorkSpace со скидкой 50%. Плюс платформы в том, что она объединяет инструменты для удобного взаимодействия команд (почту, календарь и другое).
С помощью бонусов на продвижение в VK Рекламе можно сократить затраты на тестирование гипотез, привлечение клиентов и рост продаж. Подать заявку на участие в программе могут стартапы с проектами на стадии MVP и выше. Подробнее о программе по ссылке.