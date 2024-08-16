VK продлил программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов

Он отметил важность быстрого тестирования гипотез и вывод продуктов на рынок. В этом помогают облачные ресурсы. В отличие от собственного оборудования дополнительные мощности в облаке можно подключить или отключить моментально. Платить нужно будет только за фактически использованные ресурсы, что снижает издержки и ускоряет развитие инноваций.



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