VK Fest поставил новый рекорд по количеству выступивших артистов

Книга рекордов России — это постоянно пополняемый информационный банк российских рекордов. Большая часть попавших в нее достижений посвящена спорту, архитектуре, человеку и географии. За 12 лет туда вошло более 4 тыс. рекордов. Сертификаты получили известные политики, деятели культуры, спортсмены, артисты, такие как политик Владимир Жириновский, певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Ольга Бузова, спортсмен Хабиб Нурмагомедов и другие деятели.